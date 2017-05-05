Новосибирск, 5 мая, 2017, 20:14 — ИА Регнум. Один из центральных скверов города Новосибирска — Первомайский — сегодня, 5 мая, превратился в «Парк Победы» — на его территории состоялся патриотический фестиваль.

Анна Алябьева ИА REGNUM Юноши с удовольствием разбирали и собирали оружие

Анна Алябьева ИА REGNUM «Только слышно на улице где-то Одинокая бродит гармонь»

Мероприятие, посвященное 72-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, началось в 13−00 по местному времени и завершилось только вечером.

Анна Алябьева ИА REGNUM Фотозона в стилистике военных лет

Парк условно был разбит на три зоны: «Прошлое», «Настоящее», «Будущее».

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирцы могли оставить частичку своей семейной памяти и вписать имена своих родственников, защищавших Родину

«Прошлое» — фотозона в стилистике военных лет. Любой, пришедший на мероприятие, мог примерить на себя форму времен Великой Отечественной войны, взять в руки автомат или винтовку, побыть водителем бронеавтомобиля, попробовать настоящую солдатскую кашу, послушать песни у импровизированного привала и почувствовать себя солдатом.

Анна Алябьева ИА REGNUM Для проголодавшихся здесь же готовили настоящую солдатскую кашу

Анна Алябьева ИА REGNUM Вместо кепки каска

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирцы смогли примерить на себя форму времен Великой Отечественной войны

«Настоящее» — тематические мастер-классы, презентации военно-спортивных клубов и общественных организаций. Десятки патриотических проектов были представлены участникам мероприятия. Музеи города организовали выставки атрибутики военных лет.

Анна Алябьева ИА REGNUM Участники мероприятия общались с пришедшими на фестиваль новосибирцами

Анна Алябьева ИА REGNUM Здесь же исполнялись фронтовые песни

Анна Алябьева ИА REGNUM Дети принимали активное участие в фестивале «Парк Победы» в Новосибирске

«Будущее» — работы в миниатюре — техника военных лет и реконструкция парада на Красной площади 1941 года.

Анна Алябьева ИА REGNUM И увидеть военную технику в деле

Анна Алябьева ИА REGNUM Патриотический фестиваль «Парк Победы» в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM И даже герои в миниатюре

Анна Алябьева ИА REGNUM Преподаватель истории Алена Кожухова

Преподаватель истории Алена Кожухова считает, что такие патриотические мероприятия, конечно, нужны, но они составляют «одну десятую от общей доли патриотического воспитания» и, в первую очередь, чтобы сохранить память, «должна быть передача информации в семьях, от человека к человеку».

«Для меня День Победы — это великий праздник. Я ставлю его на первое место среди всех праздников. Я знаю хронологию войны, знаю события, в первую очередь, знаю историю своей семьи, мне кажется это очень важно, потому что я сейчас сталкиваюсь со студентами, которые не знают истории своей семьи. Вот сегодня я спросила 40 человек о том, кто может рассказать о своем родственнике, ответил только один. Но он рассказывал со слезами на глазах — вот это память, я считаю», — отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM жительница Новосибирска.

Алена Кожухова также сказала, что, по ее мнению, «истинность этой памяти можно сохранить только одним способом — памятью в семье».

Анна Алябьева ИА REGNUM И если молодежь веселилась, то в глазах пожилых людей была грусть

Анна Алябьева ИА REGNUM Дети принимали активное участие в фестивале «Парк Победы» в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM Аудитория патриотического фестиваля была самой разнообразной

«Да, все это красиво — все эти патриотические мероприятия. Но если этой памяти нет в семье, нет вот этой гендерной памяти, которая передается от отца к сыну, от матери к дочери, то ничего у нас тогда не получится. Я рассказываю своей дочери, что один ее дед погиб, другой выжил героем, и ей уже в пять лет это интересно, значит у нее не будет проблем с восприятием праздника и через десять лет. А если дети не понимают, если не заложено на генетическом уроне, то ни к чему это не приведет. Но я надеюсь, что у нас еще огромное количество семей, в которых помнят», — подчеркнула Кожухова.