Москва, 5 мая, 2017, 18:49 — ИА Регнум. Ранее генерал Авдеев служил в Восточном военном округе в должности командующего 29-й общевойсковой армией, штаб которой расположен в Чите.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы. 9 мая 2016 года

Предшественнику Авдеева, генерал-лейтенанту Александру Чайко, поручена должность начальника штаба Восточного военного округа.

Одновременно с этими кадровыми решениями, командующим 11-м Командованием резерва стал полковник Юрий Штонденко, бывший начальник 333-го Центра боевого применения Сухопутных войск, ВДВ и Береговых войск ВМФ России.

Его преемником на посту начальника 333-го Центра боевого применения стал полковник Виталий Слепцов, бывший командир 9-й бригады 20-й общевойсковой армии.