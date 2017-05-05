Москва, 5 мая, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Проанализировать экспертное сообщество в сфере юриспруденции и права на предмет беспристрастности комментаторов предложил депутат Госдумы, вице-президент Международной ассоциации юристов Михаил Старшинов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 5 мая.

Доменико Робусти Тинторетто. Портрет трех юристов и нотариусов. 1623

«Сегодня мы нередко слышим заявления так называемых представителей правозащитного сообщества о том, что судебной системе РФ присущ «обвинительный уклон», выносится мизерное количество оправдательных приговоров, да и вообще «все плохо». Складывается впечатление, что такие ораторы если не ставят перед собой задачу полностью дискредитировать российские суды как самостоятельную ветвь власти, то, по крайней мере, пытаются сформировать заведомо негативное отношение к любому судебному акту», — сказал парламентарий.

Депутат констатировал, что для этого порой используются популистские приемы, которые тем не менее оказываются эффективными в силу того, что подавляющее большинство граждан недостаточно юридически подкованы и не могут грамотно проанализировать имеющуюся статистику.

«Характерным примером, на мой взгляд, являются недавние заявления экс-судьи Конституционного суда РФ Тамары Морщаковой по поводу уголовной статистики в РФ. У нее, действительно, солидный опыт работы в судебной системе, она пользуется авторитетом в СМИ как яркий комментатор по данной теме. Однако ее утверждения о массовых обвинительных приговорах при заключении так называемых сделок со следствием — когда дело рассматривается по сокращенной процедуре и якобы неизбежно заканчивается обвинительным вердиктом — мягко говоря, вызывают недоумение», — указал Старшинов.

Он напомнил, что у гражданина есть конституционное право, во-первых, эту сделку не заключать, его никто не заставляет это делать, а, во-вторых, если будет сделано соответствующее заявление в суде, то судья может рассматривать дело в общем, а не особом порядке. Если во время процесса вскроются те или иные обстоятельства, которые судья посчитает важными, он имеет полное право рассматривать подобные дела без привязки к пресловутой сделке со следствием, говорит депутат.

То же самое касается якобы крайне незначительного числа обвинительных приговоров, продолжил Старшинов.

«Конечно, если формально сравнивать общее число осужденных с общим числом оправданных граждан, то процент последних, действительно, будет очень небольшой. Однако если учесть долю людей, которые сами признали свою вину и по определению не могли быть оправданы, и сравнивать число оправдательных приговоров с количеством дел, рассмотренных в общем порядке, картина получается совсем другая. А именно, российские суды фактически оправдали почти каждого десятого из тех, кто не признавал свою вину», — заявил парламентарий.

Несмотря на эту наглядную статистику, некоторые продолжают все «мазать черной краской», отметил он.

В обществе сегодня действительно существует запрос на объективные и беспристрастные экспертные оценки деятельности судебной системы, утверждает Старшинов.

«В этой связи считаю, что было бы целесообразно серьезно проанализировать экспертное сообщество в сфере юстиции и права, чтобы лучше понять, кто эти люди, кто участвует в формировании общественного мнения, выступая с комментариями на страницах СМИ и так далее», — заключил депутат.

Экс-судья Конституционного суда РФ Тамара Морщакова прокомментировала статистику Верховного суда, согласно которой у нашего правосудия нет обвинительного уклона, так как много прекращенных дел, причем по разным основаниям. Отвечая на вопрос журналиста «Новой адвокатской газеты», почему же правозащитники настаивают на том, что надо противопоставлять осужденным только оправданных, которых пока 1%, она заявила, что «если дела прекращаются по нереабилитирующим основаниям, то их никак нельзя включать в эту статистику, так как здесь нет ни обвинительного, ни оправдательного окраса». «Умер обвиняемый или истек срок давности — это, как и другие формальные обстоятельства прекращения дела, не свидетельствует об оправдательном эффекте», — сказала эксперт.

Еще, по ее словам, судьи часто ссылаются на то, что более 60% дел — при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением или при заключении соглашения о сотрудничестве со следствием — рассматриваются по сокращенным процедурам, где не проводится исследование доказательств.

«В отличие от распространенной в США сделки со следствием, где отказ одной из сторон от условий первоначально достигнутого соглашения влечет восстановление всей процедуры с последующим рассмотрением дела в суде присяжных, у нас сокращенное рассмотрение приводит к неожиданным и очень печальным последствиям. Приговор выносится без исследования доказательств, а затем решение, принятое в отношении одного из соучастников, судебная система использует, несмотря на отсутствие доказательств, как преюдицию, то есть как подтверждение факта совершения того или иного деяния всей группой лиц, что недопустимо», — говорит экс-судья КС.

Уголовный процесс предоставляет обвиняемому право исходить из презумпции невиновности, не приводить доказательства своей невиновности и рассчитывать на то, что все сомнения будут истолкованы в его пользу, констатирует она. «Но на деле, когда один из соучастников признается во всем, что было и чего не было, у нас принято предъявлять потом это признание как подтверждающее вину и другому человеку, который был назван в качестве соучастника. Причем без проверки и каких бы то ни было сомнений. Поэтому я бы не стала зачислять эти 60 с лишним процентов дел в особую графу, где наличествует только признание вины, и потому считается, что оправдание невозможно. Хотя принципиально одно признание по закону не является доказательством вины. Зная о нашей склонности назначать наказание пожестче, а доказывать вину методами попроще, в том числе используя различное давление, я бы воздержалась считать каждое признание и своей, и тем более чужой вины априори соответствующим действительности», — заявила Морщакова изданию.