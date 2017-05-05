Победа и куриные тушки: куряне возмущены пиаром магазинов депутата облдумы
Курск, 5 мая, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Социальные сети и СМИ Курска возмущены рекламной кампанией «Победа над ценами», которую организовала сеть магазинов «Европа», принадлежащая депутату областной думы Николаю Полторацкому.
Акция, обещающая покупателям скидки на продукты, на рекламных щитах и экранах выглядит довольно неоднозначно. На рекламе изображен продукт «тушка куриная по-домашнему», на которой размещено название акции в пятиконечной красной звезде — по мнению курян, это неуважение к символу Победы в Великой Отечественной войне.
Видео с рекламой опубликовала на фидеохостинге YouTube жительница областного центра Галина Переверзева с подписью «В День Победы Европа победила Россию». Курянку возмутило, что мимо этих плакатов 9 мая будут проходить ветераны и Бессмертный полк.
Реклама на курских магазинах — не первая попытка привлечь покупателей накануне Дня Победы, используя сомнительные методы. Как уже сообщало ИА REGNUM, в Краснодаре Антимонопольная федеральная служба возбудила дело в отношении бизнесмена, использовавшего в рекламе образ «Родины-матери».
На фасаде и на боковой стене магазина «Пивная СССР» на рекламном баннере открывшейся пивной помимо «коммунистических цен» предлагалась и рыба в подарок. Причем сушеная вобла находилась в руках «Родины-матери» с легендарного агитационного плаката времен Великой Отечественной войны — так его переделали рекламщики.
После участившихся случаев такого неуместного пиара о необходимости проработать вопрос об определении правового статуса общеузнаваемых символов Победы в Великой Отечественной войне во избежание их использования в неэтичной коммерческой рекламе заявили представители «Единой России».