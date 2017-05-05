Курск, 5 мая, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Социальные сети и СМИ Курска возмущены рекламной кампанией «Победа над ценами», которую организовала сеть магазинов «Европа», принадлежащая депутату областной думы Николаю Полторацкому.

Кадр из видеоролика, опубликованного жительницей Курска на YouTube Рекламная кампания «Европы»

Акция, обещающая покупателям скидки на продукты, на рекламных щитах и экранах выглядит довольно неоднозначно. На рекламе изображен продукт «тушка куриная по-домашнему», на которой размещено название акции в пятиконечной красной звезде — по мнению курян, это неуважение к символу Победы в Великой Отечественной войне.

Видео с рекламой опубликовала на фидеохостинге YouTube жительница областного центра Галина Переверзева с подписью «В День Победы Европа победила Россию». Курянку возмутило, что мимо этих плакатов 9 мая будут проходить ветераны и Бессмертный полк.

Реклама на курских магазинах — не первая попытка привлечь покупателей накануне Дня Победы, используя сомнительные методы. Как уже сообщало ИА REGNUM, в Краснодаре Антимонопольная федеральная служба возбудила дело в отношении бизнесмена, использовавшего в рекламе образ «Родины-матери».

На фасаде и на боковой стене магазина «Пивная СССР» на рекламном баннере открывшейся пивной помимо «коммунистических цен» предлагалась и рыба в подарок. Причем сушеная вобла находилась в руках «Родины-матери» с легендарного агитационного плаката времен Великой Отечественной войны — так его переделали рекламщики.

После участившихся случаев такого неуместного пиара о необходимости проработать вопрос об определении правового статуса общеузнаваемых символов Победы в Великой Отечественной войне во избежание их использования в неэтичной коммерческой рекламе заявили представители «Единой России».