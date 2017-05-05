Москва, 5 мая, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Городской Оркестр Волынок Крайстчерча был основан в 1952 году. За годы своего существования его форма — красный тартан МакФерсонов — прославилась за пределами своего города. Оркестр пользуется большой популярностью у многих военных, городских и благотворительных учреждений. Он являет собою символ шотландского наследия Крайстчерча и всей Новой Зеландии.

Kristina D.C. Hoeppner Оркестр волынок

Некоторые из музыкантов Оркестра Волынок выступали в составе других оркестров на знаменитом Эдинбургском Военном Фестивале (Татту). В 2008 году оркестр с успехом дебютировал в России, выступив на ряде площадок Москвы и Подмосковья.

Члены этого гражданского творческого коллектива представляют различные группы населения города, это люди различных возрастов, происхождения и опыта. В его составе есть фермеры и преподаватели, специалисты по компьютерным технологиям и коммерсанты, обслуживающий персонал и студенты, а также менеджер банка и полицейский.

Оркестр гордится самым опытным тамбурмажором Новой Зеландии, который, находясь на посту десятки лет, не намерен подавать в отставку. В 1980 году он был признан победителем национального чемпионата, а также нередко приглашался тамбурмажором на зарубежные турне других оркестров.

Городской Оркестр Волынок Крайстчерча посвящает свои концерты в Москве празднику Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

5 мая состоится выступление оркестра в московской школе № 1329 и в парке «Фили». 6 мая оркестр сыграет в Общественной палате, и на Центральной аллее ЦПиО им. Горького. Утром 7 мая оркестр посетит ВДНХ и исторический парк «Моя история», а в парке Сокольники примет участие в концерте «И помнит мир спасенный …» 8 мая оркестр примет участие в Фестивале воинской славы в Тропарево-Никулино, в концертах в Парке Победы на Поклонной горе и в парке «Сад Эрмитаж». 9 мая в 12:00 запланировано выступление оркестра на Триумфальной площади, а в 19:30 — концерт в Измайловском парке.