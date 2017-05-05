Таллин, 5 мая, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Власти Эстонии хотят уничтожить бобровые плотины на юго-востоке страны с целью борьбы с незаконным пересечением государственной границы. Об этом сегодня, 5 мая, сообщают местные СМИ.

Бобровое сооружение

Сообщается, что Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии объявил тендер на очистку рек и ручьев от бобровых сооружений. Основная работа должна быть проведена на на реках Педести и Пиуза, а также на ручьях Мийликсе, Мээсовитса и Мустоя, расположенных на российско-эстонской границе.

Погранслужба Эстонии считает, что конструкции, возводимые бобрами помогают нарушителям, в частности контрабандистам, безнаказанно пересекать границу.

Компания, которая выиграет тендер, должна будет уничтожать до 30 бобровых плотин в год. При этом уничтожение плотины должно проходить таким образом, чтобы рабочие, участвующие в ликвидации сооружений, не переходили на российскую территорию.