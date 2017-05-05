Шанхай, Китай, 5 мая, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Китайский пассажирский узкофюзеляжный авиалайнер С919 совершил первый полет в районе Шанхая, сообщает агентство Reuters.

Comac.cc Авиалайнер С919 производства китайской госкорпорации Commercial Aircraft Corp. (COMAC)

По информации агентства, пассажирский авиалайнер С919 производства китайской госкорпорации Commercial Aircraft Corp. (COMAC) составит конкуренцию американским самолетам Boeing 737 и французским Airbus A320.

Comac.cc Авиалайнер С919 производства китайской госкорпорации Commercial Aircraft Corp. (COMAC)

При этом издание People’s Daily Online сообщает, что в серийное производство C919 может быть запущен уже в 2018 году. Китайская госкорпорация COMAC оценивает потенциал заказов на эти самолеты в сумму, превышающую $100 млрд.

Стоит отметить, что в ноябре 2016 года в СМИ сообщалось об успехе финальных испытаний авиадвигателей для самолета C919 и общего тестирования авиалайнера.