Москва, 5 мая, 2017, 17:50 — ИА Регнум. Российские военные в Сирии смогли обезвредить террориста-смертника, который пытался подорвать себя при прохождении гуманитарной колонны в Восточную Гуту. Об этом сегодня, 5 мая, заявил журналистам начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.

Mil.ru Российские военные

Он сообщил, что гуманитарная колонна, в составе которой был 51 грузовик с продовольствием и медикаментами, двигалась в направлении Восточной Гуты в сопровождении российской военной полиции. Безопасность колонны также контролировали четыре беспилотника.

Террорист-смертник был идентифицирован во время пропуска гуманитарного конвоя через КПП на линии разграничения. При себе у него было десять килограмм взрывчатки и гранаты.

Российские военные обезвредили смертника и передали его представителям сирийской службы безопасности. Колонна продолжила свое движение в направлении Восточной Гуты.

Также Рудской рассказал о численности боевиков в четырех зонах деэскалации в Сирии. В первой зоне, по данным российских военных, находятся 14,5 тыс. боевиков, во второй — до 3 тыс., в третьей — 9 тыс., а в четвертой — до 15 тыс. боевиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на межсирийских переговорах в Астане (Казахстан) страны-гаранты переговоров — Россия, Иран и Турция — подписали Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.