Каракас, 5 мая, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Активность венесуэльской политической оппозиции в четверг, 4 мая, была несколько ниже обычного. Количество пострадавших в ходе демонстраций и стычек сторонников Национальной Ассамблеи с силами полиции и Национальной гвардии составило, согласно данным различных СМИ страны от 20 до 30 человек, что по сравнению с цифрами предыдущего дня, десятикратно превосходящими показатели четверга, выглядит почти затишьем на политических фронтах.

Jsnake17 Протест по-венесуэльски

Однако тишина (пусть даже и относительная) на войне — вещь обманчивая. Скорее всего, период кратковременного спокойствия окажется не более чем небольшой передышкой перед новой эскалацией сражения за власть.

Оппозиционный «Круглый стол демократического единства» (Mesa de la Unidad Democrática — MUD), который некоторые обозреватели считают не иначе, как «штабом революции», обратился 4 мая к сторонникам парламента выйти в субботу на «новые массовые мирные манифестации». Как отмечает венесуэльское издание El Nacional, «MUD обратился ко всем женщинам страны выйти в субботу, 6 мая, на марш за справедливость и будущее государства».

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Масла в огонь подлило интервью американскому СМИ The Wall Street Journal генерального прокурора Венесуэлы Луисы Ортеги Диас, дистанцировавшейся в ходе разговора с корреспондентом издания от президента Николаса Мадуро и назвавшей его действия по созыву Конституционной Ассамблеи в противовес нынешнему парламенту, решением, не имеющим законной силы.

«Власть не может требовать от народа мирного поведения, не выходящего за рамки правового поля, если руководство государства принимает решения, нарушающие закон, — сказала генпрокурор. — Пришло время говорить и договариваться».

В правительственных кругах были удивлены выступлением Ортеги Диас, которую назначали генеральным прокурором «не для критики действий президента» и которая «переориентировалась, приняв сторону оппозиции, и теперь пытается всех хулиганов и мародеров, задержанных в ходе уличных волнений представить политическими заключенными и выпустить их на волю».