Москва, 5 мая, 2017, 17:45 — ИА Регнум. Новейшие российские истребители Су-35С из состава Восточного военного округа провели учения в Арктической зоне, сообщает пресс-служба округа.

Mil.ru Истребитель Су-35

Летчики истребительного авиаполка, дислоцированного в Хабаровском крае, совершили перелет на один из аэродромов Крайнего Севера, а затем отработали сложные элементы пилотирования.

В числе прочих элементов боевой подготовки были проведены полеты на предельно малых и максимально допустимых высотах в Арктической зоне.

Пресс-служба Восточного военного округа подчеркивает, что учения истребительной авиации были проведены в полном соответствии с международными правовыми нормами.

Справка ИА REGNUM : Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель, оснащенный двигателями с изменяемым вектором тяги. Боевая машина относится к поколению 4++ и является глубокой модернизацией истребителя Су-27. Многоцелевой истребитель ОКБ Сухого оснащается бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой Н035 «Ирбис», способен летать со скоростью до 2,5 тысяч км/ч на дальность до 3,4 тыс. км. Истребитель вооружен 30-мм авиационной пушкой и 12 точками для подвески бомб и ракет различных типов.