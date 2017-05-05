Калуга, 5 мая, 2017, 17:35 — ИА Регнум. В Калуге 5 мая состоялся торжественный прием в честь ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В адрес фронтовиков прозвучало много теплых слов от руководителей области и города.

Фото пресс-службы городской думы Калуги. На встрече с ветеранами Великой Отечественной войны.

Поздравил ветеранов и глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов:

«Городская дума Калуги ведёт большую работу по увековечению памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Ветеранам присваиваются звания «Почётный гражданин города Калуги», они заносятся в Книгу Почёта нашего города, в их честь называются улицы, устанавливаются мемориальные доски, — отметил Александр Иванов. — Так в прошлом году, году 75-летия освобождения Калуги, звание «Почётный гражданин города Калуги» было присвоено единственному живущему сейчас в Калужской области участнику освобождения Калуги Пелагее Сергеевне Королевой. Городской думой было принято решение увековечить и память прославленного генерала Болдина, командира 50-й армии, освободившей наш город в декабре 1941 года. В честь генерала был назван новый сквер, расположенный на улице Болдина. В феврале текущего года городской думой было принято решение присвоить четырём вновь образованным улицам Калуги наименования в честь ветеранов Великой Отечественной войны, в апреле депутаты приняли решение занести в Книгу Почёта города Калуги полковника в отставке, ветерана Великой Отечественной Григория Гавриловича Ермакова. Депутаты городской думы считают своим долгом продолжить эту работу, мы преклоняемся перед подвигом военного поколения, перед их отвагой и самоотверженностью. Наши ветераны являются лучшим примером для молодого поколения, примером стойкости, мужества и любви к Родине. С праздником вас, дорогие ветераны, с Днём Победы!».