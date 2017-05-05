Ленинградская область, 5 мая, 2017, 17:32 — ИА Регнум. В Ленинградскую область поступили новые междугородние автобусы, получившие специальное оформление к отмечаемому в этом году юбилею Ленинградской области. Сегодня, 5 мая, новые машины можно было увидеть у здания областного правительства.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Автобусы с логотипами 90-летия Ленобласти

Два автобуса российского производства имеют салон повышенной комфортности и яркую раскраску с использованием официальных логотипов предстоящего 90-летия региона, отметили в пресс-службе областного правительства.

Эти автобусы увидят не только в самой Ленобласти и Петербурге, но и в Москве: брендированные машины будут использоваться на мероприятиях Дней Ленинградской области в столице, которые состоятся с 11 по 13 мая. По возвращении из Москвы автобусы выйдут на межрегиональные маршруты Санкт-Петербург — Гатчина.

Как сообщало ИА REGNUM, именно в Гатчине в 2017 году пройдут главные мероприятия в связи с 90-летием Ленинградской области. Гатчина в будущем станет административным центром всей Ленобласти, приняв органы власти региона.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Автобус к юбилею Ленобласти

«Всем, кто будет встречать эти автобусы на дорогах, мы напомним о предстоящем юбилее региона», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, слова которого цитирует пресс-служба главы региона.