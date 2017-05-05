Вильнюс, 5 мая, 2017, 17:15 — ИА Регнум. На заседании литовской временной группы координирования действий по Белорусской АЭС вице-министр иностранных дел Литвы Альбинас Зананавичюс представил обобщенный проведенный министерством правовой анализ международных последствий ограничения попадания в Литву коммерческих потоков электроэнергии из третьих стран с помощью политических, рыночных и технических мер и план действий учреждений Литвы до 2019 года по вопросу Белоруской АЭС. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 5 мая, в МИД Литвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без электричества

Вице-министр подчеркнул, что Литва придерживается позиции, что строительная площадка БелАЭС была выбрана без проведения необходимых геологических, сейсмологических и гидрологических исследований, таким образом, «была грубо нарушена Конвенция Эспоо». Зананавичюс также отметил, что возможность ограничения электроэнергии следует оценивать только как временную меру, применяемую до реализации проекта синхронизации с континентальными сетями Европы.

«Десинхронизация от системы БРЭЛЛ и синхронизация с континентальными сетями Европы позволит Литве полностью отказаться от импорта электричества с Востока, что решило бы проблему попадания электроэнергии с Белорусской АЭС с помощью технических средств», — сообщает МИД Литвы.

«Единодушно принятый Сеймом закон о необходимых мерах, предназначенных для защиты от угроз, вызываемых небезопасными ядерными электростанциями третьих стран — одно из важнейших действий, которое показало нам самим и странам ЕС, что Литва решила не впускать и не торговать на своем рынке электроэнергией, произведенной на небезопасных АЭС», — отметил председатель группы координирования действий по Белорусской АЭС Виргилиюс Подерис.

После принятия закона правительство в течение трех месяцев должно дать оценку соответствию Белорусской АЭС критериям «небезопасной АЭС» и представить ее на утверждение Сейму. Также в течение трех месяцев оператор системы электропередачи Litgrid обязан подготовить план реализации технических мер по защите энергетической системы Литвы.

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