Бангкок, 5 мая, 2017, 21:02 — ИА Регнум. Отряд кораблей российского Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и морского танкера «Печенга» сегодня, 5 мая, прибыл в Таиланд, сообщает RT.

Mil.ru Ракетный крейсер «Варяг»

Российские корабли пришли в порт Саттахип, расположенный на восточном побережье Таиланда.

Визит отряда кораблей российского Тихоокеанского флота, с 1 апреля 2017 года находящихся в дальнем походе, направлен на развитие военно-морского сотрудничества России и Таиланда. Ранее российские корабли заходили в южнокорейский порт Пусан и на Филиппины, посетив порт Манилу.

Таиландский порт Саттахип считается коммерческим, но частично используется одноименной военно-морской базой таиландского флота Саттахип. База является крупнейшей в Сиамском заливе, и на ней базируется флагман ВМС Королевства Таиланд авианосный крейсер «Чакри Нарыбет».