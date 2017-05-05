Москва, 5 мая, 2017, 17:09 — ИА Регнум. Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич может быть взят под арест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов.

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«Исходя из практики, когда человеку инкриминируется ч.6 ст. 290 УК РФ с большой доле вероятности ему так или иначе будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — ввиду особой тяжести преступления», — сказал юрист.

При этом он добавил, что если следователю предоставлены документы о месте нахождения человека, а тем более об оказываемой ему там медицинской помощи, то объявление в международный розыск может выглядеть как травля. «Однако с процессуальной точки зрения действия следствия объясняются легко — только после объявления гражданина в международный розыск следователь имеет право обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, которое, скорее всего, будет удовлетворено», — полагает юрист.

При этом, по его словам, ситуация вокруг Юревича вряд ли коснётся нынешнего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. «Однако, теоретически это может позволить новому руководству области получить некоторый дополнительный запас времени для того, чтобы показать свою работу на благо области, поставив некоторые проблемы в укор предшественнику», — считает юрист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России объявил Юревича в международный розыск. Ему вменяют подстрекательство к клевете и получение взятки. Следствие считает, что Юревич получил от теперь уже бывшего министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко взятки на сумму 26 млн рублей. Кроме того, следствие считает, что из-за Юревича был оклеветан теперь уже бывший председатель Челябинского областного суда Фёдор Вяткин. Следствие полагает, что Юревич подстрекал своего заместителя Олега Грачёва к клевете.

Уголовное дело в отношении Юревича было возбуждено 20 марта. Следствие трижды вызывало его на допрос в Екатеринбурге, и все три раза экс-губернатор не явился. В последний раз его защита представила в СКР медицинские документы, из которых следовало, что Юревич проходит обследование в Великобритании, куда до этого прилетел из Израиля. Однако следователей не убедили эти документы.

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Адвокат Юревича Игорь Трунов считает объявление его в розыск незаконным. По его словам, бывший губернатор не скрывается, а следствию ранее были предъявлены соответствующие медицинские документы.