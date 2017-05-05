Москва, 5 мая, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин даст поручение генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву оказать содействие в проверке ситуации на Северном Кавказе с правами граждан нетрадиционной ориентации. Речь об этом зашла на рабочей встречи президента Путина с уполномоченной по правам человека при президенте РФ Татьяной Москальковой.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Татьяной Москальковой

Во время встречи с президентом Татьяна Москалькова отметила, что занимается проблемой нарушения прав людей нетрадиционной ориентации.

«Я направила ряд ходатайств в прокуратуру, следственные органы. И просила бы вас дать поручение, возможно, о создании межведомственной рабочей группы, которая могла бы здесь, в центральной части, а не на территории Чечни, принимать обращения от граждан, если таковые будут», — проинформировала президента Москалькова.

Она отметила, что проверку таких нарушений затрудняет то, что пострадавшие люди не готовы называть свое имя. Даже несмотря на то, что закон о защите свидетелей позволяет сохранить их конфиденциальность.

Москалькова подчеркнула, что если такие пострадавшие заявят о себе, то правоохранительные органы будут готовы их защитить и восстановить в правах.

В свою очередь, Путин пообещал Москальковой детально обсудить эту тему с генеральным прокурором Чайкой и министром внутренних дел Колокольцевым.

«Хотел бы только сказать, что, конечно, я переговорю с генеральным прокурором, министром внутренних дел, с тем чтобы они вас поддержали по той теме, которую вы подняли сейчас, по известной информации или по слухам, можно сказать, о том что происходит у нас на Северном Кавказе с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации. Это само собой разумеется», — сказал Путин, добавив, что надеется на отклик и поддержку со стороны МВД и Генеральной прокуратуры.