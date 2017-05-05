Красноярск, 5 мая, 2017, 16:56 — ИА Регнум. «Знать историю нужно обязательно, а изучать её через биографии творческих людей, которые прошли войну — очень интересно и даже несколько захватывающе. Ведь война глазами художников — это совершенно особые образы. Кстати, некоторые мастера-фронтовики не изображали военные годы вообще. Бывает, что во время исследований открываешь факты, о которых не знает даже взрослый», — рассказывает ученик 10 класса Вадим Стрионов, один из активных участников жизни музея красноярской школы №69.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Глава Красноярска посетил музей, посвященный художникам-фронтовикам

Свою историю музей начал в 2000 году с исследований судьбы красноярского художника, участника Великой Отечественной войны Андрея Поздеева. Со временем силами педагогов, школьников и родителей были оформлены уникальные экспозиции, посвящённые целому ряду красноярских художников-фронтовиков: Евгению Кобытеву, Борису Ряузову, Якову Еселевичу, Евгению Абалакову. Как признаются школьники, знакомство с судьбами знаменитых земляков — это лучший урок истории.

Со второго класса с музеем связала свою школьную жизнь Виктория Селиванова, сейчас она учится уже в 10 классе и проводит экскурсии по музею. «Для меня это простор для исследований, творчества, благодаря которому я узнаю историю Красноярска и судьбу наших выдающихся художников-фронтовиков. Мы гордимся, что в нашем музее есть подлинники полотен Андрея Поздеева: «Жарки», «Корабль» и незаконченная картина «Букет». Их подарила нам супруга художника Валентина Михайловна», — говорит она.

Школьный музей, действительно, связывает сразу несколько поколений: фронтовиков, их близких родственников и молодых красноярцев. Добрым другом музея называет себя Вера Полынская — дочь красноярского художника-фронтовика Евгения Кобытева: «Мне очень дорого, что в своё время Татьяна Ваганова — основатель музея со своими учениками обратилась ко мне. Они взяли материалы, провели исследование и сделали прекрасную экспозицию, посвящённую моему отцу. Папа мечтал, чтобы его творчество жило и очень ценно, что эта жизнь продолжается благодаря молодым ребятам».

Сегодня школьный музей посетила и дочь красноярского художника-фронтовика Якова Еселевича — Ольга Яковлевна. И пришла она не с пустыми руками: фотографиями, письмами, буклетами картин своего отца. Как отметили ребята, для них такой подарок — повод к началу новой исследовательской работы.

Глава города Эдхам Акбулатов отметил, что музей по праву является центром школьной жизни, но о подвижнической работе ребят и педагогов должны знать все красноярцы: «Меня по-настоящему поразил музей и ваши исследования. Я впервые вижу, когда судьбу наших художников-фронтовиков представляют под таким углом зрения, в такой необычной форме. Интересно, что вами открываются новые грани уже известных всем событий. Это по праву талантливый взгляд на историю и творчество. Поэтому очень важно поддерживать такие проекты и открыть школьный музей всем красноярцам, к примеру, в рамках таких городских мероприятий как День города, либо Зимний суриковский фестиваль искусств».

Такое предложение главы города юные исследователи поддержали.

Своим мнением поделился Александр Губанов — первый чемпион мира по скалолазанию, который помогал ребятам создавать экспозицию о его учителе — знаменитом художнике, скульпторе, альпинисте, герое битвы за Кавказ Евгении Абалакове: «Музей, созданный руками ребят, дорогого стоит. Сегодняшняя встреча школьников с главой города — большой шаг к тому, чтобы рассказать о жизни музея как можно большему числу красноярцев. О такой ответственной работе должны знать в городе, в нашем крае, да и во всей стране».

Добавим, что школьный музей школы №69 — победитель Всероссийских конкурсов, на протяжении нескольких лет входит в число лучших музеев Красноярского края и получает на хранение боевые знамёна сибирских воинских дивизий.

В завершение глава города Эдхам Акбулатов поблагодарил юных красноярцев за неравнодушное отношение к истории и отметил, что своим примером школьники доказывают: память о героическом подвиге наших земляков не будет забыта.