Москва, 5 мая, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Фрегат российского Черноморского флота «Адмирал Эссен» прибыл в Средиземное море и вошел в состав постоянной группировки Военно-Морского флота в дальней оперативной зоне, сообщает пресс-служба ВМФ России.

Mil.ru Фрегат «Адмирал Эссен»

По словам официального представителя ВМФ, капитана первого ранга Вячеслава Трухачева, новейший фрегат «Адмирал Эссен», выполнявший переход из состава Балтийского в Черноморский флот, прошел через пролив Гибралтар в акваторию Средиземного моря.

Боевой корабль Черноморского флота фрегат «Адмирал Эссен» пополнил постоянную группировку Военно-Морского флота России в дальней оперативной зоне.

Справка: фрегат «Адмирал Эссен» — первый корабль, серийно построенный по проекту 1135.6 для Черноморского флота и включенный в его состав 7 июня 2016 года.

Фрегат водоизмещением четыре тыс. т способен развивать скорость до 30 узлов и автономно работать до 30 суток.

Фрегат «Адмирал Эссен» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом «Штиль-1», 100-мм автоматической артустановкой А-190, зенитными артиллерийскими комплексами, реактивной установкой для глубинных бомб, торпедными аппаратами, а также палубным вертолетом типа Ка-27 или Ка-31.

Кроме фрегата «Адмирал Эссен» в Средиземном море сейчас дислоцируется группа кораблей ВМФ России, в состав которой входят фрегат «Адмирал Григорович», а также десантные корабли «Ямал» и «Георгий Победоносец».