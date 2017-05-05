Москва, 5 мая, 2017, 16:33 — ИА Регнум. Омбудсмен рассказала Путину, что уже направила ряд обращений в Генпрокуратуру и Следственный комитет в связи с поступившей к ней информацией о массовых задержаниях геев в Чеченской Республике и даже якобы имеющихся фактах убийства трех представителей ЛГБТ-сообщества.

Pixabay.com Цвета ЛГБТ-флага

Она попросила президента РФ дать поручение о создании межведомственной рабочей группы, которая могла бы «здесь, в центральной части, а не на территории Чечни, принимать обращения от граждан, если таковые будут».

«Хотел бы только сказать, что, конечно, я переговорю с генеральным прокурором, министром внутренних дел с тем, чтобы они вас поддержали по той теме, которую вы подняли сейчас, по известной информации или по слухам, можно сказать, о том, что происходит у нас на Северном Кавказе с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации. Это само собой разумеется», — приводит ответ Путина Москальковой «Новая газета».

Как сообщало ИА REGNUM, это издание 1 апреля опубликовало информацию о якобы имеющихся фактах массовых задержаний гомосексуалистов в Чечне. Сообщение вызвало широкий резонанс. Несмотря на то, что глава Чечни лично заверил президента РФ в том, что никакого притеснения геев в регионе нет, как, собственно, и самих геев, в защиту лиц нетрадиционной ориентации стали раздаваться призывы из-за границы.

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Европарламент обеспокоился судьбой геев в Чечне

Так, разобраться в вопросе о преследовании «чеченских геев» призвали постоянный представитель страны в ООН Никки Хейли, американский сенатор Бен Кардин, член сенатского Комитета по международным делам, и глава Европарламента Антонио Таяни.

По результатам проверки правоохранительных органов, инициированной уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, был получен ответ, что сообщений о якобы задержаниях в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации с начала 2017 года не поступало.

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