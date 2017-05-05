Минск, 5 мая, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Россия выгоднее всех возможных поставщиков экспортирует нефть для Белоруссии. Поэтому никакой альтернативы российскому черному золоту для республики в реальности просто не может быть. Завил директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов в интервью ИА REGNUM сегодня, 5 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Перевес

«Никакой альтернативы при таких ценах поставки быть просто не может. Напомню, что Россия нефть в Белоруссию поставляет без экспортных пошлин, то есть это огромный дисконт к мировой цене», — подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание на то, что Иран и Венесуэла, которых называются альтернативными России поставщиками углеводородов, экспортировать энергоноситель в Белоруссию «за красивые глаза не будут». Маловероятно, что какая-либо нефтедобывающая страна решит вместо РФ поставлять нефть в Белоруссию.

Некогда Венесуэла при президенте Уго Чавесе продавала черное золото на Кубу с большой скидкой. Однако аналитик выразил большое сомнение по поводу того, что кто-либо также по политическим мотивам станет поставлять нефть в Белоруссию. В частности Ирану это делать невыгодно.

«Более того, на самом деле Россия не просто поставляет нефть в Белоруссию по самой комфортной цене, она ведь еще и разрешает эту нефть просто экспортировать. Все белорусские нефтезаводы заполнены, да еще и республика получила право 6 млн тонн нефти импортировать без пошлины, а продать с пошлиной по мировой цене. О какой альтернативе здесь можно вести речь?» — отметил Симонов.

Как передавало ИА REGNUM, Белоруссия и РФ договорились по поводу урегулирования нефтегазового спора. Несмотря на это, Минск продолжает искать альтернативу поставкам российской нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко. Он отметил, что произошедший с Россией энергетической конфликт о многом заставил задуматься. Так, компания продолжает переговоры по поводу диверсификации поставок черного золота и поиску поставщика.

По словам Константина Симонова, такое заявление было ожидаемо, но ничего общего с реальностью не имеет. Что же касается судьбы поставок в республику иранской нефти, то это больше похоже на пиар-акцию. Подобные истории в российско-белорусских отношениях случались уже не раз, и как правило, заканчиваются тем, что Москва шла на уступки.