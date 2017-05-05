Москва, 5 мая, 2017, 16:29 — ИА Регнум. Законопроект о бесплатной юридической помощи детям войны для возмещения вреда, причиненного вследствие военных преступлений нацистской Германии, внес в Госдуму лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 5 мая.

Дети войны

Предлагается в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи обязать ее участников, включая адвокатов и их образования, оказывать гражданам, которым на момент окончания Великой Отечественной войны было менее 18 лет, бесплатную юридическую помощь по вопросам возмещения вреда, причиненного вследствие военных преступлений, совершенных нацистской Германией в период Великой Отечественной войны.

«Такая бесплатная юридическая помощь будет включать в себя как подготовку необходимых документов, так и представительство интересов указанной категории граждан по данным вопросам», — отмечает парламентарий.