Вильнюс, 5 мая, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Литву посетит секретарь по вопросам обороны США Джеймс Мэттис. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 5 мая, в пресс-службе президента Литвы.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР В ожидании

10 мая Мэттиса примет президент Литвы Даля Грибаускайте. Они обсудят двусторонние военные отношения, вопросы безопасности и будущую встречу НАТО в верхах.

Напомним, Литва в 2018 году намерена превысить расходы на оборону в 2% от ВВП. За последние несколько лет финансирование увеличилось вдвое. Страна просит США на постоянной основе дислоцировать подразделения американской армии. В настоящий момент в Литве дислоцирован батальон под руководством Германии.