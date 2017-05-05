Москва, 5 мая, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Отопительный сезон, открытие летнего сезона в парках, ветераны войны, реновация, школа-гигант, бесплатные фильмы о войне, пляжи — в специальном обзоре ИА REGNUM.

Shuhrataxmedov Девятиэтажный жилой дом

Закрытие отопительного сезона

Со 2 мая московские коммунальные службы начали постепенно отключать отопление в столичных домах. Как сообщалось на портале мэра и правительства Москвы, отопление в городе будут отключать поэтапно.

«Сначала батареи отключат на промышленных предприятиях, затем в жилых домах, потом на социальных объектах — в детских садах, школах, больницах, поликлиниках», — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Эти работы энергетики должны завершить в течение пяти дней.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон 2016−2017 гг. в Москве и семь предыдущих пройдены без крупных аварий на тепловых, электрических, газовых сетях. По словам Бирюкова, несмотря на морозную зиму, резервное топливо (уголь, мазут) на городских ТЭЦ не использовалось.

В новом отопительном сезоне 2017−2018 гг. коммунальщикам предстоит подготовить свыше 72,5 тыс. жилых и нежилых зданий, а также все городские инженерные коммуникации, котельные и центральные тепловые пункты.

Подготовительные работы собираются завершить до 25 августа. Социальные объекты должны быть готовы к пуску тепла к 1 сентября, другие городские объекты — к 15 сентября 2017 года.

Летний сезон в парках

В 78 парках Москвы открылся летний сезон. Заработала летняя инфраструктура: это около 80 км велодорожек, свыше 200 велопарковок, 250 спортплощадок, 60 танцевальных концертных площадок, 12 скейт-парков, пять летних кинотеатров и многое другое, передавало m24.ru.

Главной в оформлении одного из самых больших парков столицы — парка Горького — станет тема «счастья». В парке появится несколько арт-объектов, символизирующих счастье. Всего же планируется обустроить 20 тематических площадок, где посетителям расскажут, что такое счастье и научат быть счастливым.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве планируется создать порядка новых 85 парков площадью 12 тыс. га. В проектах предусмотрено создание небольших и крупных парков.

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Ветеранам — бесплатный проезд

Общественный транспорт Москвы с 3 по 12 мая будет бесплатно перевозить ветераны Великой Отечественной войны из всех регионов России и зарубежья. 9 мая бесплатно обслуживать ветеранов также будут такси.

Как заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов: «По поручению мэра обеспечен бесплатный проезд и самые комфортные условия передвижения по городу для ветеранов Великой Отечественной войны, прибывающих в Москву из других регионов и из-за рубежа. Для них предоставлен бесплатный проезд на всех видах городского транспорта — в метрополитене, в наземном транспорте, на маршрутах пригородного сообщения и в аэроэкспрессах. Ветеранам нужно будет предоставить удостоверение на кассе или при посадке в транспорт».

Как сообщало ИА REGNUM, бесплатный проезд обеспечат проездные, которые выпущены специально к празднику. Получить их можно по удостоверению ветерана Великой Отечественной войны у контроллера на турникетах метро, в кассах пригородного сообщения, киосках по продаже билетов и у водителей при посадке в салон наземного транспорта.

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100 млрд рублей на реновацию

Мэр Москвы Сергей Собянин 4 мая подписал законопроект, согласно которому на реновацию жилья из бюджета столицы будет выделено почти 100 миллиардов рублей.

В частности, деньги пойдут на формирование земельных участков для строительства новых домов, подготовку дополнительных площадок для возведения «стартового» жилья для переселения, а также на выполнение предпроектных и проектных работ, писала «Вечерняя Москва».

Подписанный мэром закон вносит изменения в бюджет Москвы на 2017 год. Согласно документу, дефицит бюджета возрастет на 96,5 миллиарда рублей до 314,4 миллиарда рублей. Таким образом, годовые расходы городского бюджета впервые превысят 2 триллиона рублей и достигнут 2 триллионов 73 миллионов рублей, отмечало издание.

В этот же день, Собянин в эфире радио «Комсомольская правда» отметил, что долги по оплате услуг ЖКХ сохраняются при переселении в новое жилье, а не «сгорят», поскольку долг привязан не к жилплощади, а к конкретному человеку-неплательшику.

Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, градоначальник не исключил, под программу реновации могут попасть девятиэтажки. «Мы не собираемся их сносить, но если они попадают в поквартальную застройку и находятся в ветхом, тяжелом состоянии, а жители выступят «за», мы можем рассмотреть такой вопрос».

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Школа-гигант

В Москве на территории бывшего Завода имени Лихачева (ЗИЛ) планируется построить школу-гигант на 2,5 тысячи мест, сообщалось на сайте Стройкомплекса.

По словам руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, строительство такой большой школы необходимо потому, что в настоящее время идет реорганизация промышленной зоны ЗИЛ, которая предполагает активное жилищное строительство.

«Школа станет частью комплексной застройки и будет вписана в архитектуру квартала», — добавил глава департамента, отметив, что эта школа станет самой большой в России.

Как сообщало ИА REGNUM, проект планировки производственной зоны ЗИЛ был принят весной 2013 года. Территорию разделили на девять частей, в которых построят жилые микрорайоны, деловой центр, парки, спортивный кластер, производство автомобилей. В результате на месте заброшенной промзоны получится «город в городе».

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«Памяти киногероев»

В Москве сеть городских кинотеатров «Москино» и департамент культуры города подготовили ко Дню Победы праздничную программу «Памяти киногероев». Как сообщалось на портале мэра и правительства Москвы, с 6 по 9 мая в 12-ти кинотеатрах пройдет 37 бесплатных сеансов. Зрители смогут посмотреть более 20 фильмов, посвященных памяти отечественных актеров, режиссеров и сценаристов, которые были участниками и современниками Великой Отечественной войны.

В частности, покажут фильмы памяти Григория Чухрая, Анатолия Папанова, Юрия Никулина, Николая Гринько, Иннокентия Смоктуновского, Сергея Бондарчука и многих других деятелей киноиндустрии.

Кроме того, программа «Москино» пройдет 8 и 9 мая в девяти городских парках — посетители бесплатно смогут посмотреть фильмы о войне. Среди фильмов, которые покажут бесплатно, — «Двадцать дней без войны», «Судьба человека», «Белорусский вокзал», «Солдаты», «Машенька», «Баллада о солдате», «…А зори здесь тихие» и другие.

Пляж для мусульман

Власти Москвы готовы обсудить возможность создания в столице отдельного пляжа для мусульман. комиссии Мосгордумы держат ситуацию с организацией мусульманского пляжа на контроле, передавало АГН «Москва».

«В Москве нет таких пляжей. Есть зоны отдыха. Есть ли такая зона отдыха, где мусульмане могут раздеться — это надо уточнить у правительства Москвы. Но с точки зрения идеи — поддерживаем. Она в принципе правильная. Надо верующим предоставить такую возможность», — считает глава комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев.

Он отметил, что создание в Москве пляжа для мусульман будет также зависеть от количества поступающих от верующих обращений с такой просьбой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве более 10 зон отдыха, водоемы которых считаются инспекторами Роспотребнадзора пригодными для купания. Вход в эти зоны отдыха бесплатный. В Подмосковье в 2016 году было открыто 156 пляжей. В 2017 году их число планируется увеличить.

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