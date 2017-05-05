Вашингтон, 5 мая, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Представители организации WikiLeaks на своем официальном сайте обнародовали новую часть секретных документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Информация появилась в рамках серии публикаций, объединенных названием Vault 7.

Cia.gov Эмблема ЦРУ

На обнародованных файлах описывается технология ЦРУ, которая называется «Архимед» (Archimedes).

«Архимед», инструмент, используемый ЦРУ, чтобы атаковать компьютер внутри локальной сети (LAN), к которым обычно подключены пользователи в офисах», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2017 г. портал WikiLeaks обнародовал около 9 000 секретных документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Вирджинии.

Из документов следует, что представители американских спецслужб имеют возможность использовать уязвимости смартфонов, телевизоров и другой техники для получения личной информации их пользователей, в том числе из защищенных мессенджеров, таких как Telegram и WhatsApp.

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