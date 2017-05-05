WikiLeaks обнародовал новые секретные документы ЦРУ
Вашингтон, 5 мая, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Представители организации WikiLeaks на своем официальном сайте обнародовали новую часть секретных документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Информация появилась в рамках серии публикаций, объединенных названием Vault 7.
На обнародованных файлах описывается технология ЦРУ, которая называется «Архимед» (Archimedes).
«Архимед», инструмент, используемый ЦРУ, чтобы атаковать компьютер внутри локальной сети (LAN), к которым обычно подключены пользователи в офисах», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2017 г. портал WikiLeaks обнародовал около 9 000 секретных документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Вирджинии.
Из документов следует, что представители американских спецслужб имеют возможность использовать уязвимости смартфонов, телевизоров и другой техники для получения личной информации их пользователей, в том числе из защищенных мессенджеров, таких как Telegram и WhatsApp.
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