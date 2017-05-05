Севастополь, 5 мая, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Севастопольский 13-й судоремонтный завод министерства обороны РФ будет акционирован и передан в структуру Объединенной судостроительной корпорации. Вопрос находится на согласовании в администрации президента России. Об этом 5 мая журналистам сообщил исполняющий обязанности директора завода, главный инженер Александр Юрьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM

«Постановлением правительства РФ 13-й судоремонтный завод Черноморского флота включен в приватизацию, после акционирования с дальнейшим вхождением 100% акций в государственную ОСК. В данный момент проходит согласование указа президента России. Сроки пока не определены», — сказал Юрьев.

По словам руководителя, после перехода завод сохранит свой профиль по выполнению госзаказов на ремонт кораблей ЧФ, но дополнительно мощности предприятия будут привлекаться к гражданскому судоремонту.

В настоящее время на заводе работают 1785 человек, предприятие весомо пополняет городской бюджет, средняя заработная плата превышает общегородской уровень и составляет 43 тыс. рублей.

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Юрьев также добавил, что предприятию требуется модернизация, которая приблизительно оценивается в 5,5−8 млрд рублей.

Как сообщили на предприятии, рамки госзаказа ограничивают завод в участии в федеральных целевых программах или привлечении сторонних инвесторов. Включение в систему ОСК будет способствовать обновлению производственного оборудования и в целом экономическому развитию предприятия, строят планы на 13-м заводе.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в Севастополе работает одно предприятие ОСК — АО «ЦС «Звездочка», которое арендует производственные мощности «Севастопольского морского завода».

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Справка ИА REGNUM. 13-й судоремонтный завод является единым исполнителем по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Черноморского флота. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, он оказался единственным в стране, принадлежащий военному ведомству. В советские годы подобные предприятия, обслуживающие ВМФ, были объединены в единую систему судоремонтных заводов, но после развала Союза сменили собственника.