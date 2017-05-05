Оренбург, 5 мая, 2017, 15:42 — ИА Регнум. В рамках праздника на Набережной возле памятника В.П. Чкалову состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны, а затем выступил сводный хор педагогических работников и оркестр духовых инструментов. Участники мероприятия почтили память погибших героев Великой Отечественной войны минутой молчания, исполнили «Майский вальс» и запустили в небо воздушные шары.

Пресс-служба администрации Оренбурга Вальс дети

По словам заместителя министра образования области Маргариты Крухмалевой, «Вальс Победы» объединил представителей всех поколений. Молодые люди не просто танцевали, но и переживали, чувствовали сегодняшний момент. Из уст юных граждан Оренбуржья прозвучало громкое «спасибо» ветеранам войны, которые пришли на «Вальс Победы» и даже станцевали его вместе с детьми.

Стоит отметить праздничное мероприятие прошло во всех муниципалитетах региона. Участниками акции стали 40 тыс. человек: школьники, студенты, педагогические работники.