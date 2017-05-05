Киев, 5 мая, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Действия Украины по извращению памяти Великой Отечественной войны осудили ветераны Киева в письме председателю израильского Союза ветеранов Второй мировой войны — борцов против нацизма Абраму Михаэлю, сообщает «Голос Правды».

Семья Рудницких убитая ОУН-УПА в 1943 в деревне Хобултова в Волыни

В письме члены Преидиума Совета Киевской городской организации ветеранов сообщают о том, что на Украине притесняются ветераны войны и труда города-героя Киева после евромайдана в 2014−2014 году.

Также ветераны осудили так называемую «антитеррористическую операцию» на востоке Украины, переросшую в гражданскую войну.

«Уже 4-й год она множит людское горе, ломает человеческие судьбы, делает население страны все более нищим. 85% ветеранов города еле сводят концы с концами, существуют на грани выживания, многие из которых часто оказываются перед выбором — хлеб или лекарство», — сказано в письме.

Особенное негодование ветеранов Киева вызывает неуважительное отношение новых властей к Великой Отечественной войне.

«В соответствии с новыми законами Украины вся эта националистическая идеология находится под контролем праворадикалов. Кроме идеологического наступления, в дело все чаще включаются рычаги экономического давления с целью ликвидировать ветеранские организации, что уже почти сделано с Комиссией по делам бывших партизан Великой Отечественной войны», — отмечается в письме ветеранской организации.

Напомним, в 2014 году к власти на Украине пришли украинские националисты, которые начали русофобскую политику. Помимо этого, националисты стараются стереть любую память об СССР, о подвиге советских солдат в Великую Отечественную войну.