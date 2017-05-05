Набережные Челны, Татарстан, 5 мая, 2017, 15:24 — ИА Регнум. В июне «КАМАЗ» планирует собрать десять опытных образцов двигателей Р6, об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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Компания сообщает, что выполнена большая работа по сборка нового конвейера, также появились операции подсборки узлов и деталей, собираются столы их подачи, устанавливаются спутники, при помощи которых двигатели передвигаются по конвейеру.

«Этот блок на каждой последующей операции обрастает новыми деталями, которые устанавливаются на двигатель: коленчатый вал, головка блока, маховик, картер маховика и другие», — рассказал главный технолог проекта «Тибет» Владимир Баринов.

Специалист пояснил, что когда спутник совершает полный оборот на конвейере, он с уже готовым двигателем уходит на испытательную станцию. На первоначальном этапе планируется установить до 30 спутников, впоследствии их количестве увеличится.

Конвейер будет оборудован мониторами, работа будет максимально информативной, вся информация будет отправляться на единый сервер. Сообщается, что для запуска производственной линии на завод приедут представители компании Thyssen Krause — электрики, электронщики и механики.

Ранее СМИ сообщали, что на новом конвейере будут работать высококвалифицированные специалисты, часть работников перейдет из других цехов завода и пройдет дополнительное обучение, также компания уже начала прием новых сотрудников.