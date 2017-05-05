Чебоксары, 5 мая, 2017, 15:16 — ИА Регнум. В Верховном суде Чувашии завершилось рассмотрение дел двух сотрудников государственного унитарного предприятия «Чувашавтотранс», которым полиция вменила групповое пикетирование на депутатской встрече. Решение суда первой инстанции, который встал на сторону работников предприятия, осталось в силе, пишет в Фейсбуке юрист Игорь Михайлов, участвовавший в судебном процессе в качестве защитника.

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В Верховном суде Чувашии рассмотрена жалоба на постановления Ленинского районного суда Чебоксары, который в марте 2017 года прекратил производство в отношении работников «Чувашавтотранса» в виду отсутствия состава административного правонарушения.

«4 мая Верховный суд ЧР также оставил в силе постановление Ленинского районного суда в отношении второго работника «Чувашавтотранс». Таким образом, оба оправдательных постановления Ленинского районного суда Чебоксар оставлены в силе и вступили в законную силу. Со слов работников, зарплату им за декабрь еще полностью не выплатили. Работники «Чувашавтотранса» не верят обещанию официальных органов погасить всю задолженность до 1 июня. Возможно, будет забастовка», — пишет, в частности, Игорь Михайлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жалобы поданы в Верховный суд Чувашии на два решения Ленинского районного суда Чебоксар. В полиции не согласны с тем, что суд первой инстанции оправдал двух работников «Чувашавтотранса», которые 10 марта 2017 года на публичной встрече с депутатом Госсовета Игорем Моляковым стояли с плакатами. По закону, депутатские встречи не подразумевают наглядной агитации. Водителю и механику предприятия, где несколько месяцев не выплачивается зарплата, в полиции вменили организацию группового пикета, составив протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.20.2 Ко АП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Ленинский районный суд Чебоксары обоих работников оправдал, прекратив производство в виду отсутствия состава административного правонарушения.

Напомним, водители «Чувашавтотранса» уже дважды бастовали. 29 ноября 2016 года в рейс не вышли десять водителей Урмарского ПАТП, 8 февраля 2017 года бойкот объявили более 280 человек. В обоих случаях забастовки связаны с длительной невыплатой зарплаты, заведено уголовное дело. В феврале заявлялось, что задолженность по заработной плате перед работниками предприятия за четыре месяца превышает 65 млн рублей. Ситуация на предприятии доведена до сведения премьера Дмитрия Медведева. Данный вопрос не раз озвучивал глава Минтруда РФ Максим Топилин, который дал два поручения «в адрес Чувашской Республики», а затем на расширенной коллегии министерства отметил, что возникают «совершенно гигантские» долги в государственных унитарных предприятиях.