Калуга, 5 мая, 2017, 15:54 — ИА Регнум. На мемориальном воинском кладбище Калуги 5 мая состоялся митинг, посвященный памяти воинов Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской думы Калуги. На митинге памяти

С наступающим Днем Победы калужан поздравил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов:

«Уважаемые калужане! Дорогие ветераны! От имени депутатов городской думы поздравляю Вас с 72-й годовщиной Великой Победы! Мы в неоплатном долгу перед теми, кто сражался на фронтах войны, не забудем подвиги партизан и ополченцев, самоотверженность тех, кто работал в тылу. Жители Калуги внесли свой вклад в разгром врага. Тысячи калужан ушли на фронт, не все из них вернулись. Труженики предприятий нашего города помогали ковать победу в тылу, умножая силу и мощь тех, кто дрался на передовой. Дорогие ветераны! Спасибо вам за то, что остаетесь в строю наперекор невзгодам и болезням, за то, что вы рассказываете правду о войне, помогаете воспитывать у молодого поколения любовь к Родине. Низкий вам поклон, память о подвиге вашего поколения навечно останется в наших сердцах. Благодаря вашей отваге и самоотверженности наша Родина сохранила свободу и независимость, были спасены от ужасов фашизма миллионы людей. Крепкого вам здоровья на долгие годы, семейного благополучия, внимания и заботы близких и родных. Желаю всем калужанам счастья и благополучия, мирного неба над головой! С праздником! С Днем Победы!»

Участники митинга возложили к монументу венки и цветы.

В митинге памяти приняли участие руководители области и города, ветераны, представители духовенства, общественных движений, учащиеся калужских школ и жители города.