Санкт-Петербург, 1 ноября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 19 октября министр юстиции Малянтович по приказу верховного главнокомандующего предписал прокурору судебной палаты сделать немедленное распоряжение об аресте Ленина, скрывающегося, по сведениям Временного Правительства, в Петрограде. Прокурор обратился к главнокомандующему Петроградским военным округом, комиссару правительства по управлению Петроградским градоначальством и начальнику общей и уголовной милиции с просьбой приказать подведомственным им чинам оказать содействие в производстве ареста и доставлении Ленина судебному следователю по особо важным делам.

Илья Репин. Арест пропагандиста. 1892

В Петербурге приняты военные меры для подавления вооруженного выступления. На окраинах города расположены сильные воинские заставы с целью недопущения массовых сборищ; установлены конные казачьи патрули, разъезжавшие всю ночь на 20-е октября в определенных районах города; по всему Петрограду были расположены скрытые конные резервы, которые должны были быть готовы в любой момент прибыть по вызову для подавления выступления. К охране города Временным Правительством привлечены наиболее надежные воинскне части, главным образом — казаки и юнкера; милиция также была приведена в боевую готовность, и половина ее наличного состава непрерывно дежурила в комиссариатах. Усилена охрана правительственных учреждений и Центрофлота.

В Петроград прибыл главнокомандующий Северным фронтом генерал Черемисов; на совещании с Керенским обсуждались меры, принятые в Петрограде на случай выступления большевиков, и положение на фронте. В беседе с журналистами Черемисов заявил, что, по его сведениям, предвидится в ближайшее время широкая военная операция со стороны немцев на Северном фронте, почему петроградский гарнизон должен быть готов каждую минуту выступить на позиции; приказ о выступлении некоторых частей уже был дан, и Черемисов полагает, что он будет исполнен.

Скобелев заявил Керенскому, что представители демократии считают невозможной совместную поездку с министром иностранных дел Терещенко на Парижскую конференцию, и что если Временное Правительство не сочтет возможным отказаться от делегирования Терещенко, то демократия отзовет из состава делегации своего представителя. В связи с этим возник вопрос об уходе Терещенко в отставку. Представители цензовых элементов в правительстве указали, что отставка Терещенко будет понята как установление фактической ответственности правительства перед предпарламентом. Вопрос об уходе Терещенко остался открытым.

Министерство иностранных дел секретной телеграммой запросило посла в Токио о достоверности полученных от комиссара по Дальнему Востоку сведений о том, что японское правительство намерено ввести военный отряд во Владивосток, для чего готовится провоцировать выступление террористического характера. (Примечание ИА REGNUM: 4 апреля 1918 г. во Владивостоке действительно произошло убийство двух японцев, а через два дня японский адмирал Като, не дожидаясь расследования происшествия, высадил во Владивостоке десант. Владивостокская гордума, состоявшая из меньшевиков и правых эсеров, вынесла резолюцию, приветствующую вооруженное вторжение Японии.)

Японские солдаты

Ввиду голода министерство продовольствия разрешило задерживать в Нижнем Новгороде все прибывающие водой хлебные грузы. В Тифлисе за отсутствием муки населению вместо хлеба выдаются сухари из интендантского запаса.

Особое совещание по перевозкам под председательством министра путей сообщения ввиду топливного кризиса постановило с 10 ноября сократить пассажирское движение, оставив только по одной паре поездов в день и несколько поездов по главным железнодорожным магистралям.

Министерство финансов возбудило вопрос об отпуске 366 млн. руб. на введение с 1-го ноября казенной продажи сахара. Министерством финансов внесены во Временное Правительство проекты введения спичечной и махорочной монополии. Годовая потребность в спичках проектом определена в 3,8 миллиона ящиков, ожидаемая от введения монополии прибыль — свыше 200 миллионов рублей в год. По проекту о махорочной монополии потребность рынка определена в 4,9 млн. пудов махорки и 10 млн. штук махорочных папирос, что должно дать 125,5 млн. руб. акциза и 62,7 млн. руб. прибыли в год.

На заседании комиссии предпарламента по укреплению республиканского строя и борьбе с анархией и контр-революцией при обсуждении внесенного меньшевиками проекта организации комитетов для борьбы с контр-революцией министр внутренних дел Никитин заявил, что министерством выработан свой проект. Разница между ними в том, что проект меньшевиков предоставляет право введения военного положения местным комитетам, образуемым из представителей демократических организаций и власти, а проект Никитина — местному комиссару Временного Правительства. Комиссией принят проект меньшевиков.

В президиуме предпарламента на совещании с представителями всех фракций 19 октября обсуждалась программа ближайших работ. После провала всех формул перехода по вопросу об обороне страны, решено выдвигать только такие вопросы, по которым в предпарламенте есть определенное большинство; намечено обсуждение вопроса о борьбе с анархией.

Бюро ЦИК Советов опубликовало постановление, принятое по поводу радиотелеграммы, разосланной Северным Областным съездом Советов 13 октября и призывавшей солдат, матросов, крестьян и рабочих опрокинуть все препятствия и прислать своих представителей на Всероссийский съезд Советов. Бюро ЦИК информирует о принятых им для созыва съезда мерах и призывает армейские комитеты обеспечить представительство армии на съезде. С подобным же заявлением обратился ко веем армиям Исполком Совета Солдатских Депутатов 12-й армии.

После гарнизонного собрания петроградского гарнизона 18 октября, на котором подавляющее большинство частей гарнизона высказалось за вооруженное восстание, 19 октября военный отдел ЦИК разослал во все части гарнизона телефонограмму № 314 о неправомочности гарнизонного собрания 18 октября и о созыве нового. Многие воинские части, считая собрание 18 октября законным и правомочным, отказались от участия в совещании, организуемом ЦИК, — например, части Царскосельского гарнизона (по постановлению Царскосельского Совета Р и СД).

Петроградский гарнизон

На собрании 19 октября с докладом по вопросу о готовящемся вооруженном выступлении и о съезде Советов выступил Дан, призывавший гарнизон воздержаться от всяких выступлений и заняться подготовкой выборов в Учредительное Собрание. Указав на то, что лично он считает съезд в настоящее время нецелесообразным, Дан находит обвинения ЦИК в стремлении сорвать съезд неосновательными.

Троцкий, возражая Дану, указал, что лучшей поддержкой Учредительного Собрания будет захват власти Советами и организация ими лучшего представительства. Предложенные Троцким резолюции требуют непосредственного выборного представительства от солдатских частей (полков и т. п.), ввиду того, что армейские комитеты оторвались от солдатских масс. В резолюции по вопросу о выступлении указывается, что петроградский гарнизон выступит по зову Петроградского Совета и обещает ему полную поддержку.

За выступление по призыву Петроградского Совета высказались представители Измайловского, Гренадерского, Волынского, Финляндского полков, гвардии саперного батальона, гвардии флотского экипажа, 2-го Балтийского флотского экипажа и 19-й запасной бригады, в состав которой входят 1-й и 2-й пулеметные полки и другие крупные воинские части; за выступление по призыву съезда Советов — Московский полк; против выступления — представитель кавалерийского полка. В конце заседания принято предложение делегата от Солдатской секции Петроградского Совета: считать данное собрание, как созванное ЦИК помимо военного отдела Петроградского Совета, неправомочным для вынесения каких-либо решений.

Бюро ЦИК назначило комиссаром при главнокомандующем Петроградским военным округом Малевского (правого эсера).

Параллельно с Временным Комитетом ЦИК Советов начал формироваться «военный комитет обороны Северного фронта»

Общим собранием гвардии Егерского полка принята резолюция об отказе выполнять приказания Правительства и о признании власти только Петроградского Совета.

В Ташкенте в ночь с 18-го на 19-е октября, по распоряжению чрезвычайного комиссара Временного Правительства генерала Коровиченко, казармы, занятые революционно настроенной крепостной ротой, были оцеплены отрядом юнкеров и казаков с двумя бронированными автомобилями и обстреляны пулеметным огнем через окна. Крепостная рота разоружена, солдаты ее арестованы.

В Калуге прибывший с казаками правительственный комиссар Галин предъявил Совету ультимативные требования о немедленном разоружении, о роспуске Солдатской секции Совета и о беспрекословном подчинении его распоряжениям об отправке большевистски настроенного калужского гарнизона на фронт. Вечером состоялось экстренное пленарное заседание всех трех секций Совета (рабочей, солдатской и крестьянской). Во время заседания «Дворец Свободы» был оцеплен казаками и драгунами с пулеметами и броневиками, после чего Галиным предъявлен ультиматум о сдаче в течение 5 минут всех членов Совета и о выдаче оружия. До истечёння назначенного срока здание Совета было обстреляно ружейным и пулеметным огнем. Ворвавшимися казаками и драгунами здание Совета разгромлено. Арестованы большевики, члены Исполкома Совета Солдатских Депутатов. После разгрома Совета казаки заявили, что подобная же участь ждет и 12 других Советов, стоящих на платформе Калужского, — в том числе и Московский Совет. Попытки калужского гарнизона оказать вооруженное сопротивление не удались, и в течение 10 следующих дней, весь гарнизон был выслан на фронт. В городе введено военное положение.

Кременчуг (Украина) объявлен на военном положении; посланы воиска для подавления вспыхнувших в городе волнений.

Ввиду готовящегося в Казани вооруженного восстания, командующий войсками округа издал приказ о недопустимости выступлений.

Митинг в Казани

На пленуме Московских Советов обсуждался вопрос об экономической борьбе рабочих; заслушаны доклады Центрального бюро профсоюзов, фракций большевиков и меньшевиков. Резолюция меньшевиков, принятая 18 октября Исполнительным Комитетом, — отвергнута; большинством 332 голосов против 207 при 13 воздержавшихся принята следующая резолюция, предложенная фракцией большевиков:

На почве хозяйственного разложения страны капиталисты пытаются создать грандиозный локаут и безработицу, грозящие гибелью рабочему классу. Саботируя производство и закрывая предприятия, не удовлетворяя целого ряда элементарных требований рабочего класса, в целях обострения кризиса, они провоцируют пролетариат на стачку, нарушая своей деятельностью интересы широких кругов населения. Коалиционное правительство не только не поддерживает требований рабочего класса, но и открыто идет против него и его организаций.

Исходя из этого, Исполнительный Комитет СР и СД:

1) Декретирует по соглашению с Центральный бюро профессиональных союзов удовлетворение требований рабочих в тех отраслях, где назревает или идет стачка.

2) Приглашает под руководством профессиональных союзов явочным порядком осуществлять постановления декретов на заводах и фабриках.

3) Ставит капиталистов, саботирующих производство и вызывающих стачки рабочих, перед угрозой немедленного ареста их Советом.

4) Одновременно выпускает декрет о моратории за квартирную плату.

5) Принимает самое активное участие в деле мобилизации масс и создании органов борьбы за переход власти к революционной демократии.

6) Поручается Исполнитсльному Комитету в кратчайший срок разработать и издать вышеназванные декреты и соответствующее воззвание.

После принятия резолюции, делегат от фракции меньшевиков выступил с заявлением о том, что

Декрет Совета об удовлетворении требований рабочих с угрозой ареста капиталистов, т. е. отмена декретом Совета классовой борьбы, есть фактически захват власти в наиболее неразумной форме и фактически изолирует рабочий масс… За это гибельное для рабочего класса и революции решение Совета фракция м-ков не может нести никакой ответственности, так как она стойко, до конца боролась против этого решения и голосовала против него.

Призывая рабочих добиваться перевыборов всех голосовавших за резолюцию большевиков, — как членов Совета, так и правлений профсоюзов, — фракция заявила о готовности «продолжать органическую работу в Совете, употребляя все усилия на то, чтобы ослабить губительные последствия мероприятий, осуществляемых большевиками». Заявление заканчивается уверенностью меньшевиков, что «здоровый классовый инстинкт рабочей массы… подскажет необходимость вернуться к испытанным формам классовой борьбы, без надежды на легкие успехи; но с готовностью к большим жертвам». Аналогичное заявление было сделано эсерами и беспартийными. Делегат от фракции большевиков заявил, что фракция не боится ответственности, перекладываемой на нее справа, и берет ее на себя; фракция ставит вопрос эсерам и меньшевикам, — будут ли они подчиняться постановлениям Советов и пойдут ли совместно с большевиками на борьбу, которую поручил Совет, или же отказываются от работы. Фракция меньшевиков подчиняется решению Совета, но употребит все усилия, чтобы парализовать гибельные последствия принятой резолюции.

Требования немедленного перехода власти в руки Советов, мира, земли, рабочего контроля и т. д. вынесены 19 октября 2-м стрелковым Царскосельским полком резерва гвардии, армейским съездом 5-й армии, а также в наказе делегатам на Всероссийский съезд Советов, опубликованном бюро Петроградской окружной организации Советов. В «Известиях ЦИК» опубликован перечень 22 организаций и воинских частей, принявших аналогичные резолюции.

Газета «Рабочий Путь» призывает рабочих, солдат и крестьян готовиться к Всероссийскому съезду Советов на 25 октября (7-е ноября).

Советы

«Рабочий Путь» сообщает также, почему отложен съезд Советов:

Съезд Советов отложен на 25-е октября. Почему? Потому, что оборонцам не удалось сорвать его. — Господа из ЦИК, из эсеровских и меньшевистских центров делали все возможное и невозможное для того, чтобы съезд не состоялся.

К числу мер невозможных, недопустимых, просто неприличных относится борьба ЦИК и его «Известий» против того съезда, который они, по постановлению избравшего их 1-го съезда, обязаны были созвать еще к концу сентября, перед которым они должны были держать ответ за все то, что они делали со времени первого съезда. Боясь этой ответственности, они и повели кампанию за срыв съезда, они мобилизовали всю свою верноподданническую армию на борьбу против съезда.

Оборонческие Советы стали слать телеграммы о своем отказе принять участие в съезде. К ним присоединилась часть армейских комитетов, совершенно оторванная от солдатской массы. Но противосъездовская армия оказалась слишком жалкой, и кампания срыва съезда провалилась.

Оборонцам стало ясно, что съезд соберется, что бороться со съездом они будут бессильны, что их там, вследствие самоустранения, просто не будет. Тогда они решили «изменить курс». Если раньше из ЦИК посылались телеграммы к «своим Советам», чтобы они бойкотировали съезд, теперь в срочных телеграммах предлагается им непременно прислать представителей. Но для «мобилизации» оборонческой армии нужно время. И вот съезд откладывается на 25-е октября.

Таким образом, первая крупная победа в съездовской кампании нами одержана. Вопреки всем оборонческим и контр-революционным элементам, съезд Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов состоится. Мы теперь должны итти к дальнейшим победам.

В Харькове состоялось открытие солдатского университета.

На Всероссийской конференции фабрично-заводских комитетов Камков (левый эсер) в докладе о текущем моменте отметил проблему власти, как один вопрос, исчерпывающий всю остроту момента. Разрешение этой проблемы мыслимо исключительно в форме передачи власти органам революционной демократии, — трудового крестьянства в союзе с пролетариатом.

Признавая, что интернационалистические лозунги усвоены уже большинством русской демократии, и что последняя с каждым днем организуется все сильнее, Камков высказался, однако, против преждевременного выступления.

После прений 54 голосами против 5 при 9 воздержавшихся принята следующая резолюция, предложенная фракцией большевиков:

Всероссийская конференция фабрично-заводских комитетов, собравшаяся в момент смертельной опасности для революции и народа заявляет:

Правительство контр-революционной буржуазии губит страну. Показав и самоосознав свою полную неспособность вести войну, оно затягивает войну с единственной целью удушить революцию. Оно ничего не делает для борьбы с хозяйственной разрухой, напротив, вся экономическая политика его направлена к увеличению этой разрухи с целью уморить революцию голодом и погрести ее под обломками всеобщей хозяйственной разрухи.

Спасение революции и достижение целей, поставленных трудящимися массами для этой революции, —в переходе-власти в руки Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Советская власть должна предложить всем народам немедленное перемирие и, впредь до заключения мира, взять на себя защиту революционной страны от идущего на нее походом мирового империализма.

Советская власть должна немедленно передать землю в руки крестьянских земельных комитетов и ввести рабочий контроль над производством и распределением продуктов в общегосударственном масштабе. Советская власть должна принять все меры к скорейшему созыву Учредительного Собрания.

Долой власть контр-революции! Да здравствует власть революции! Да здравствует борьба за мир, за хлеб, за землю и свободу!

Петроградская военная организация партии эсеров по отношению к восстанию заняла нейтральную позицию. В разосланном военной комиссией «циркуляре всем военным с.-р. Петрограда и окрестностей» предлагается

Всем организациям партии с.-р. петроградского гарнизона в уличных манифестациях впредь до особого распоряжения не участвовать… Быть в полной готовности к беспощадному подавлению… возможных выступлений черной сотни, погромщиков и контр-революционеров.