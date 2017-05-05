Москва, 5 мая, 2017, 15:11 — ИА Регнум. Прилет авиарейсов из Белоруссии в Россию будет осуществляться в международные сектора аэропортов для того, чтобы паспортный контроль могли пройти граждане других стран, сообщил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

Андрей Репин ИА REGNUM В аэропорту

По его словам, новый режим прилета для рейсов из Белоруссии начнет действовать с 15 мая. Граждане России и Белоруссии смогут по-прежнему пересекать границу без пограничного контроля и по внутренним паспортам двух стран.

Если для удобства граждан России и Белоруссии нужен будет отдельный коридор, их организуют пограничники. Единственным новшеством для белорусских и российских граждан станет необходимость сохранить и предъявить посадочный талон, выданный в аэропортах Белоруссии.

Пограничный контроль вводится для пассажиров, не являющихся гражданами этих двух стран, прилетающих в Россию из Белоруссии. Это связано с тем, что с 12 февраля Минск ввел в действие пятидневный безвизовый режим для въезда граждан из 80 стран.

Российская сторона сочла безвизовый режим Белоруссии с 80 странами потенциальной угрозой: так в страну могут через Белоруссию попасть опасные граждане, в том числе преступники, террористы и нелегальные беженцы.

Также ранее ФСБ РФ установила пограничную зону в Псковской, Смоленской и Брянской областях. В Минске это вызвало негативную реакцию.