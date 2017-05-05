Ханты-Мансийск, 5 мая, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова в 2016 году заработала 2 млн 913 тыс. 705 рублей. У неё в собственности квартира площадью 186,2 квадратных метров и машиноместо.

Kremlin.ru Наталья Комарова

В сравнении с 2015 годом размер её пенсии вырос, за предыдущий год Наталья Комарова получила 82 тыс. 587 рублей. Но в целом за год её доходы существенно упали.

В 2015 году губернатор ХМАО-Югры заработала 3 млн 325 тыс. 659 рублей. 752 тыс. 556 рублей составила компенсация за неиспользованный отпуск.