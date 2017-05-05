Богота, 5 мая, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Члены Совета Безопасности ООН 4 мая открыли своей визит в Колумбию, впервые посетив латиноамериканскую страну в знак поддержки мирного процесса между колумбийским правительством и леворадикальной группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии — Народная армия (FARC-EP), что по мнению ООН, приносит мир на весь американский континент, сообщает интернет-портал TERRA.

Silvia Andrea Moreno Колумбийские повстанцы

Уругвайский представитель в ООН Элбио Росельи, чья страна председательствует в Совете в мае, подчеркнул, что с реализацией «мирного процесса в Колумбии, Северная и Южная Америка, из конца в конец, станет единственным регионом мира, где нет ни одного активного конфликта».

Таким образом, считает Росельи, регион станет ориентиром для остального мира, где есть активные конфликты, и «некоторые из них несут огромные последствия для своих обществ».

Росельи также заявил, что гордится этим не только как уругваец, но и как латиноамериканец, потому что теперь он может сказать тем, кто все еще ведет войны, чтобы они смотрели на континент и на пример «строительства (мира), которое ведут колумбийцы».

«Как латиноамериканцы мы гордимся этим, и мы намерены продолжать поддержку во всем, что колумбийцы требуют от ООН», — добавил Росельи. В 2016 году Совет одобрил создание миссии для поддержки проверки прекращения огня и разоружения FARC-EP.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос на встрече с членами Совета Безопасности заявил, что мирный процесс в Колумбии «беспрецедентный по своей многофакторности, сложности и объему».

Он отметил позитивное влияние присутствия ООН в трехстороннем механизме наблюдения и контроля прекращения огня, в котором также участвуют национальные силы безопасности и члены FARC-EP.

Он подчеркнул роль ООН в ходе наблюдения за процессом прекращения огня, так как «любым конфликтом очень трудно управлять», однако в Колумбии все было сделано успешно, что позволило сохранить уже более 2600 жизней.

В настоящее время около 7000 партизаны FARC-EP перешли в так называемые районы временного пребывания и уже начали разоружение, которое должно завершиться 1 июня 2017 года.

После встречи с президентом Сантосом члены Совета Безопасности встретились с политическими представителями Колумбии и 5 мая завершат визит в Колумбию посещением района временного пребывания партизан в центральном департаменте Мета.

Напомним, в общей сложности в Боготу прибыли 13 из 15 полномочных представителей стран в Совете Безопасности ООН, за исключением США, из-за несогласования повестки дня Никки Хейли, и России, чей представитель Виталий Чуркин умер в этом году и до сих пор не был официально заменен. Тем не менее, Соединенные Штаты направили Мишель Сисон со своей стороны, а России — Евгения Загайнова со своей.