Астрахань, 5 мая, 2017, 15:06 — ИА Регнум. В Астраханской области переселенцам из аварийного жилья не всегда предлагают переехать в комфортабельные квартиры. Так, в регионе выявлены факты сдачи жилья низкого качества. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта 5 мая, качество реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья было проверено в Приволжском, Камызякском и Володарском районах Астраханской области. Жилые объекты для переселенцев были обследованы в селах Началово, Образцово-Травино, Зеленга, Кзыл-Тан, поселках Трубный и Костюбе.

Onf.ru Новые дома

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«Данные о переселении из астраханских «гнилушек» расходятся с реальностью»

Активисты опасаются, что, пытаясь формально отчитаться о завершении программы, уже сейчас в регионах начинают закупать некачественное жилье на вторичном рынке, причем по цене выше рыночной, или оперативно вводить в строй непригодные для проживания дома.

По всем перечисленным адресам работы по строительству домов уже завершены, кроме двух домов в микрорайоне Победы села Началово Приволжского района и одного многоквартирного дома на улице Школьной в селе Зеленга Володарского района. Здесь продолжаются внутридомовые работы.

Так, выяснилось, что из 11 домов заселенными являются лишь два жилых объекта в поселке Костюба Володарского района. Между тем, как пояснила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Астраханской области Наиля Никитина, по всем проверяемым адресам была проведена предварительная сверка с информационным порталом Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. По данным сайта, все эти объекты были введены в эксплуатацию в декабре 2016 года.

По словам одного из переселенцев, дом уже полностью готов, семья перевозит вещи. Но на объект не заведен газ, хотя труба находится в десяти метрах от дома. Нарекание пенсионера вызвало и качество крыши, а также дешевый линолеум на полу в ванной вместо положенной плитки.

«Кроме того, выявлен ряд нарушений при строительстве», — отметила Никитина.

Напомним, тема переселения граждан из аварийного жилья стала одной из основных на совместном заседании Госсовета и президентской комиссии по мониторингу достижения целевых показателей развития РФ по исполнению «майских указов», которое прошло 4 мая в Кремле. Президент РФ Владимир Путинпоручил разработать механизмы расселения аварийного жилья и начать его реализацию с 1 января 2019 года. Федеральная программа расселения аварийного жилья работает с 2008 года. Всего по ней планируется расселить более 11 млн кв. м жилья, признанного аварийным до 2012 года. Завершение программы намечено на сентябрь 2017 года. Полностью завершили программу 14 регионов. Из них в Южном федеральном округе только один — Ростовская область.

Астраханская область, по заверениям губернатора региона Александра Жилкина, в указанные президентом сроки с завершением программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» уложится. Всего с 2008 года в регионе из аварийного фонда было переселено более 6,5 тыс. человек, которым предоставлено 2273 благоустроенных квартир общей площадью почти 90 тыс. квадратных метров.

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