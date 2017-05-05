Москва, 5 мая, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Участники разрешенного митинга по вопросу реновации пригласили мэра Москвы Сергея Собянина присоединиться к ним в 17:00 в гайд-парке в Сокольниках. Как сообщает ИА «Моссовет», активисты хотят пообщаться с градоначальником и сообщить ему о местных чиновниках, которые не выполняют своих обещаний, в том числе достигнутых в рамках встреч населения с главами управ.

Хрущовка

«Вопрос реновации, расширения программы реновации, волнует несколько десятков тысяч москвичей. А прямой ответ на то, будет ли программа расширена, войдут ли в нее дома, в последний момент исключенные из списка, зависит от властей», — говорится в распространенном сообщении участников митинга.

Активисты обратились лично к Собянину: «Уважаемый Сергей Семенович, если вам не безразличны судьбы москвичей, живущих в ужасных условиях, если вы действительно заботитесь о городе, то вы просто обязаны прийти сегодня на митинг».

По словам авторов обращения, люди поверили, что смогут получить комфортное жилье, однако чиновники решили иначе и попросту вычеркнули их дома из списка программы. «Чтобы восстановить справедливость, предлагаем вам лично разобраться, в каких условиях мы живем, и послушать простых москвичей», — просят участники митинга.

Напомним, что мэрия Москвы начала уведомлять жителей пятиэтажек о том, что их многоквартирный дом внесен в перечень для голосования о включении в программу реновации жилищного фонда. На официальном сайте мэрии Москвы опубликован список из 4566 пятиэтажек, предназначенных под снос. Однако многие не довольны, что их дома не попали в этот список, и добиваются расширения программы.