Москва, 5 мая, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Говорить о том, что главной причиной для падения цены на нефть является удручающий отчет ОПЕК, не совсем корректно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Publicdomainpictures.net Резервуары с нефтью

«По большей части, на котировки оказал влияние целый перечень негативных новостей: участники рынка длительное время били тревогу, наблюдая за увеличением 11-ю неделю подряд добычи и запасов в США, которые достигли максимального с августа 2015 года значения, а информация о восстановлении производства в Ливии и озвученная Москвой неопределенность касательно ее роли в будущих сокращениях в конце концов перевесили чашу весов и склонили инвесторов к закрытию своих позиций и продаже черного золота», — пояснил эксперт.

«В данный момент котировки рухнули к $48,50 за баррель, где встретили достаточно сильную поддержку, однако без какого-либо позитива, будь то сокращение запасов или вербальные интервенции со стороны Саудовской Аравии, цены волне могут скатиться еще ниже к отметке $46 в течение ближайших дней», — считает Мащенко.

«Курс рубля уже не так зависит от сырьевого рынка, как это принято считать: национальная валюта длительное время укреплялась благодаря иностранным фондам, которые активно покупали рубли для инвестирования в российские активы в рамках carry-trade. Геополитика все еще играет на руку РФ, а значит, никаких причин для внезапной распродажи отечественной валюты в ближайшее время не предвидится», — полагает эксперт.

Тем не менее, по его мнению, «при сохранении панических настроений на сырьевых рынках рубль также будет под давлением и вполне может в унисон с нефтяными котировками снизиться до 59 — 59,50 уже в самое ближайшее время».

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая нефть марки Brent впервые с 30 ноября 2016 года опустилась ниже отметки 47 долларов за баррель. 5 мая цены продолжают падать. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3,16% — до 46,85 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI опустилась на 2,75% — до $44,27.