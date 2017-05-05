Москва, 5 мая, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Пенсионный возраст в скором времени будет повышен и гражданами придется с этим смириться, считают эксперты, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM 5 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

О повышении пенсионного возраста вновь заговорил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в подготовленной для президента РФ Владимира Путина стратегии, пишут «Ведомости». Кудрин предлагает поднять пенсионный возраст до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин. Он считает, что начать программу нужно уже в 2019 году и с каждым годом увеличивать возраст выхода на пенсию на полгода.

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Кроме того, бывший министр финансов также предлагает ужесточить условия получения пенсий. Так, например, с его точки зрения необходимо повысить минимальный стаж для страховой пенсии до 20 лет (сегодня он постепенно повышается на 1−2 года и к 2024 году должен составить 15 лет). Также необходимо увеличить число пенсионных баллов — к 2025 году повысить их значение не до 30, как предполагается сейчас, а до 52. Только такие меры смогут создать устойчивую пенсионную систему, уверены в ЦСР.

Реальный вариант

Экс-глава Минфина Алексей Кудрин предлагает один из наиболее реальных вариантов, несмотря на то, что он жестоко звучит, считает член экспертно-консультационного совета при Росимуществе, доцент МГИМО Алексей Михеев. Впрочем, все эти меры направлены именно на снижение расходов на выплаты пенсий, подчеркивает он.

«Нынешняя пенсионная реформа может затянуться надолго, но результаты могут оказаться не очень впечатляющими. Фактически справиться с «дырой» в пенсионной системе можно только за счет одного — снижения размера общих выплат, так как повысить поступления в необходимом объеме просто нереально», — считает он.

В таком случае повышение пенсионного возраста — мера традиционная и самая очевидная, полагает Михеев.

«Остальные предложения также призваны снизить общий размер расходов, но если от повышения минимального стажа или повышения числа минимальных баллов можно отказаться, то пенсионный возраст все равно будет повышен — судя по всему, это может произойти после выборов 2018 года», — предполагает он.

Антисоциальная идеология

Если предложение Кудрина о повышении пенсионного возраста будет реализовано, то это позволит сократить количество пенсионеров на 9%, отмечают в ЦСР. Однако замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников с такими оценками не согласен.

«Эта цифра кажется мне огромнейшей недооценкой: если бы эта мера стала действовать сегодня, пенсионеров стало бы меньше на 13 млн человек — если вычесть из них тех, кто получает военные пенсии или пенсии по инвалидности, то в среднем, количество пенсионеров уменьшится примерно на 10 млн человек. Учитывая, что всего пенсионеров у нас порядка 43 млн, и 34 млн из них — по старости, то меры, предлагаемые ЦСР, сократили бы общее число граждан на пенсии на четверть», — отмечает Капелюшников.

Парадоксальная вещь, по его словам, в том, что такая мера не приведет к резкому увеличению числа занятых, потому что значительное число граждан продолжат работать и по достижению пенсионного возраста. По оценкам Капелюшникова, идея Кудрина в лучшем случае приведет к увеличению числа занятых на 1,5−2 млн человек к 2030 году.

Капелюшников уверен, что избежать роста пенсионного возраста не удастся — так или иначе, он будет увеличен.

«Возможно, это действительно решит финансовые вопросы Пенсионного фонда, но это лишь указывает на то, что главный аргумент для повышения пенсионного возраста — финансовый», — считает Капелюшников.

Однако, говорит он, удивляться этому не стоит: в вопросах пенсионного обеспечения социальная составляющая уже давно не главная. Идеи увеличения минимального стажа и повышения баллов, которые работают сегодня, направлены на то, чтобы «лишить трудовых пенсий самых низкооплачиваемых работников».

«В головах у властей — борьба с неплатежами налогов и с неформальной занятостью, но по факту, это будет означать, что люди с самыми низкими зарплатами будут лишаться права на трудовую пенсию. Такая антисоциальная идеология, на самом деле, уже работает», — подчеркивает Капелюшников.