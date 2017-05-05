Кировск, Ленинградская область, 5 мая, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Памятный знак военному летчику Леониду Усову установлен недалеко от места гибели пилота в районе бывшей деревни Вороново в Кировском районе Ленинградской области. Об этом сегодня, 5 мая, корреспонденту ИА REGNUM сообщили представители поискового отряда «Северо-Запад».

Поисковый отряд «Альтаир» г. Тамбов Памятная табличка на знаке

Старший лётчик Леонид Павлович Усов родился в 1923 году в селе Старинка Никифоровского района Тамбовской области. По архивным документам поисковики установили, что 20-летний младший лейтенант погиб 25 июля 1943 года, выполняя боевое задание. Самолет Усова Ил-2 четвертой воздушной Армии 703-го штурмового авиаполка, почти полностью израсходовавший боекомплект, был сбит при заходе на цель зенитной артиллерией врага южнее озера Барское. В результате разрыва снаряда летчик лишился правой руки, после чего самолет с сильным правым креном боком упал в болото.

Останки летчика были подняты поисковиками объединения «Северо-Запад» в мае 2016 и переданы в Тамбовскую область для захоронения. Церемония, на которой присутствовали родственники Леонида Усова, состоялась 17 июня 2016 года на Воздвиженском кладбище Тамбова.

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Отметим, что фрагменты самолета впервые были обнаружены в 1997 году. Таким образом, операция по поднятию самолета вместе с останками бойца и возвращение имени героя из небытия затянулась на 19 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, поисковиками в Ленинградской области в 2016 году были найдены останки более 4 тысяч воинов, павших в боях Великой Отечественной войны. В 2017 году на «Вахту памяти» в Ленобласти выйдут 273 отряда из 20 регионов России, Белоруссии, Казахстана и Финляндии.