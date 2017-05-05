* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Владивосток, 5 мая, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Борьба с террористами группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в конце концов закончится победой России, заявил 5 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Мир».

Mid.ru Сергей Лавров

"К сожалению, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только освоилась на Ближнем Востоке и на севере Африки и пока не хочет сдаваться, но мы обязательно ее добьем», — сказал он.

Лавров отметил, что сейчас террористическая организация развернула активность в Афганистане и в основном — на севере страны, граничащем с соседями и союзниками России.

Он подчеркнул, что в постоянной готовности находятся специальные подразделения, выделенные для борьбы с террористами странами ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Готовы к действию и российские базы, находящиеся в Армении, Киргизии и Таджикистане.

«Пока эта зараза не будет уничтожена, эти приоритеты будут сохраняться», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков заявил, что главари ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут переговоры, пытаясь создать союз.

Читайте подробнее: ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются объединиться в союз и «перетечь» в Афганистан