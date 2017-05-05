Минск, 5 мая, 2017, 15:26 — ИА Регнум. Несмотря на разрешение российско-белорусского нефтегазового конфликта, Минск продолжает искать альтернативу российской нефти. Печальный опыт заставил местный государственный концерн «Белнефтехим» продолжать переговоры по поводу диверсификации поставок черного золота и поиску поставщика, помимо России. Об этом сообщил председатель концерна Игорь Ляшенко в интервью порталу «Беларусь сегодня».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Альтернативы

Ляшенко отметил, что белорусская сторона уже озвучила все договоренности с Россией по поводу поставок энергоносителей, поэтому работаем над реализацией соглашений. По словам председателя концерна, в результате Минск получил не только проблемы, но и серьезный опыт, который будет учитываться при формировании долгосрочной стратегии развития.

Игорь Ляшенко подчеркнул, что в какой-то момент российская сторона все же завершит налоговый маневр. Причем, может, уже в 2019—2020 годах под давлением Минфина. Единого мнения о сроках по этому поводу нет, но очевидно, что скоро внутренние российские цены на нефть если не сравняются, то вплотную приблизятся к мировым котировкам.

«Недавние разногласия заставили нас внимательно присмотреться к возможности поставок нефти из других регионов. Процесс не самый простой и быстрый: необходимо найти партнеров, просчитать логистику, различные варианты…», — объяснил представитель «Белнефтехима».

Так, концерн продолжает прорабатывать соответствующие вопросы. По словам главы компании, делается это не на зло РФ, а с целью обеспечения себя дополнительной подушкой безопасности для экономической устойчивости любой отрасли в виде диверсификации поставок энергоносителей.

Информация о том, какая страна может стать альтернативной России, является коммерческой тайной и пока не раскрывается. Пути возможных поставок также не озвучиваются. Однако переговоры по этому поводу идут, уже просматриваются определенные варианты, заявил Ляшенко.

Напомним, что энергетический спор между Россией и Белоруссией начался в 2016 году из-за различной трактовки соглашения о поставках газа. Белорусская сторона заявила, что российское голубое топливо обходится слишком дорого, поэтому стал в одностороннем порядке платить за энергоноситель меньше. Москва считала, что Минск должен оплатить долг и соблюдать уже имеющиеся контракты. В результате недоплат долг со стороны Белоруссии перед «Газпромом» за газ исчислялся сотнями миллионов долларов. Тогда в начале 2017 года РФ решила более чем на треть сократить поставки беспошлинной нефти. В ответ белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что республика может обойтись без российской нефти, и поручал сначала правительству найти альтернативного поставщика нефти, позднее сказал, что ученым необходимо разработать новый вид энергоносителя, чтобы Минск не зависел от своих соседей.

С иностранными компаниями белорусской стороне договориться все же удалось. Так, в конце марта в республику прибыл танкер с 80 тыс. тонн иранской нефтью. Похожий случай был в 2009—2010 годах, когда также произошел спор между Россией и Белоруссией по поводу поставок нефти. Тогда республика какое-то время пыталась закупать сырье в Венесуэле, но позднее, когда конфликт между Минском и Москвой был исчерпан, от такого варианта поставок было решено отказаться.

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В этот раз стороны тоже успешно разрешили спор после личных переговоров президентов обеих стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. В апреле стороны подписали документы, которые регулируют разногласия в нефтегазовой сфере. Это произошло практически сразу после того, как «Газпром» получил долг от Белоруссии в размере $726,2 млн за поставленный в 2016—2017 годах газ. Россия и Белоруссия пришли к соглашению о понижающих коэффициентах к действующей формуле цены на голубое топливо для республики и восстановлении поставок российской нефти до уровня 24 млн тонн в год.

Причем долг за газ Минск погашал за счет кредитных средств, полученных от России. Как заявлял в начале апреля вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко, сумма кредита составляет $1 млрд. Эти средства республика потратила на разные цели, в том числе и на погашение долга за газ перед Россией. По словам Семашко, Москва также поспособствовала тому, что Белоруссия в скором времени получит еще два транша в размере $600 млн от Евразийского фонда стабилизации и развития.