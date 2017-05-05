Ростов-на-Дону, 5 мая, 2017, 14:39 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону дан старт торжествам по случаю 72-й годовщины Великой Победы. Утром на Театральной площади состоялась торжественная церемония возложения гирлянды Славы к мемориалу «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону». Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны. Перед их подвигом склонили головы первые лица Донского края, казаки, студенты, школьники, передает корреспондент ИА REGNUM 5 мая.

Rostov-gorod.ru В церемонии приняли участие дети

Rostov-gorod.ru У стелы воинам-освободителям

Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили минутой молчания память тех, кто сложил свои головы на полях сражений, кто умер от ран и контузий.

Donland.ru Почетные гости — ветераны

После торжественной церемонии здесь же состоялась репетиция Парада Победы. 9 мая на Театральной площади будут чеканить шаг кадеты, военнослужащие, спасатели. Затем двинется в путь боевая техника. А военная техника, найденная на полях сражений, возглавит шествие «Бессмертного полка». Следить за действом будут и сами фронтовики, труженики тыла. 800 ветеранов привезут на 48 автомобилях УАЗ и 20 автобусах. Парад завершится акцией «Спасибо вам, родные наши деды!», в которой примут участие более 1,5 тыс. человек.

Donland.ru На Театральной площади

В День Победы городские парки организуют праздничную программу для гостей. Так, например, в центральном парке имени Горького состоится вечер «Майские дни», а также «Весна 45-го года!». Здесь будет представлена экспозиция старинной техники, ретро-автомобили. Можно будет послушать праздничный концерт на старинном военном грузовике («полуторке»).

Rostov-gorod.ru Для детей также подготовлена программа

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В парке имени Островского состоится акция «Читаю строки о войне», а затем — праздничный концерт и литературно-музыкальная композиция с участием творческих коллективов «В сердцах и книгах — память о войне».

Donland.ru Дети говорят «Спасибо!»

А парк 1 Мая предлагает своим гостям окунуться в атмосферу весны 45-го.Здесь запланирован праздничный концерт «Этот День Победы!», флэшмоб «Победа», а вечером — реконструкция городской атмосферы Дня Великой Победы под названием «Рио-Рита — радость Победы».

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