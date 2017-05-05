Калуга, 5 мая, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Традиционный автопробег по местам боевой славы Калужской области, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, стартовал 5 мая в Калуге. Также в регионе объявили о начале сразу нескольких патриотических акций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото ГБУ КО «Областной молодежный центр» Письма Победы

В пробеге принимают участие 40 калужан. Это представители юнармейских и поисковых отрядов, участники всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

По пути следования автопробега возложат цветы и венки к воинским мемориалам и братским могилам. Запланировано посещение памятника у деревни Космачи Бабынинского района, где 10 октября 1941 года лётчики РККА совершили огненный таран. Участники мероприятия также примут участие в торжественном перезахоронении останков бойцов Красной Армии, обнаруженных весной 2017 года в ходе поисковых работ на поле памяти Юхновского района. Конечным пунктом автопробега станет город Юхнов. Здесь планируется посещение краеведческого музея.

По инициативе молодежного парламента при законодательном собрании Калужской области в Юхнове также состоялась патриотическая акция «Эстафета огня Победы». В 2017 году передать в районы области огонь, зажженный от мемориала погибшим воинам, поручили именно Юхнову.

Собравшиеся у мемориала почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. К эстафете присоединились также соседние Брянский и Тульский регионы.

В Калуге стартовал городской этап областной акции «Письма победы». Волонтеры российского союза молодежи и областного молодежного центра, дежурящие на площадке перед кинотеатром «Центральный» и на площади Победы, предлагают калужанам и гостям города написать послание для ветеранов Великой Отечественной войны на «письмах Победы» — открытках треугольной формы, разработанных по образу писем военных лет. Лучшие письма передадут ветеранам 9 мая.

5 мая на площади Победы в Калуге также состоялся смотр-конкурс образцовых почетных караульных служб Поста №1, а на калужском Мемориальном воинском кладбище прошел городской митинг памяти.

В преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Калужской области также был реализован уникальный проект по созданию в интернете интерактивной карты, содержащей данные обо всех мемориалах, братских и индивидуальных могилах, памятниках и обелисках, расположенных на территории региона. На карту нанесено 693 объекта, она содержит информацию по более чем 213 тысячам погибших.

К празднику в калужском регионе завершено благоустройство 593 воинских захоронений. В области проходят церемонии возложения венков и цветов в памятных местах с участием ветеранов Великой Отечественной войны, представителей общественных организаций, сотрудников военных комиссариатов, школьников и студентов.

Напомним, 9 мая, помимо традиционного военного парада и шествия калужан в составе «Бессмертного полка» по улице Кирова к площади Победы, в Калуге пройдет хоровой фестиваль «Мы за мир!», в котором примет участие сводный хор из 400 учащихся. Также в рамках всероссийской акции «Вальс Победы» организуют танцевальный флешмоб «Мы — наследники Победы!».

Кроме того, в День Победы в Калуге состоится 71-я весенняя легкоатлетическая эстафета. Эстафета будет состоять из десяти этапов и пройдет на маршруте протяженностью в 4,5 тысячи метров по улице Кирова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калуге второй раз стартовала спортивно-патриотическая акция «Добеги до Победы», инициированная региональным молодежным парламентом. Участникам акции было предложено преодолеть символическое расстояние от Москвы до Берлина — пробежать 1614 км — расстояние между столицами России и Германии. Сделать это можно в несколько этапов, необходимо лишь суммарно набрать нужное количество километров до 9 мая.