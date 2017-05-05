Тифарити, 5 мая, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Правительство Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) и Фронт ПОЛИСАРИО объявили о перехвате в Южной Африке судно с 54 тыс. тонн фосфатов, добытых на территориях, оккупированных ВС Марокко. Об этом сообщает агентство Sahara Press Service.

Rαge Западная Сахара

Уточняется, что торговый корабль направлялся в Новую Зеландию. «Корабль перевозил 54 тысячи тонн фосфатов общей стоимостью $5 млн. Судно направлялось в Новую Зеландию. Данный товар, используемый в производстве сельскохозяйственных удобрений, был загружен на судно в прошлом месяце у берегов Западной Сахары, которые находятся под марокканской оккупацией. Борт судна осуществлял плавание под флагом Маршалловых островов под названием Cherry Blossom», — говорится в сообщении западносахарского правительства.

Ранее власти САДР неоднократно протестовали против незаконной эксплуатации и экспорта фосфатов с территорий Западной Сахары, которые с 1975 года находятся под контролем вооруженных сил Марокко.

Согласно докладу правительства САДР за 2016 год, Рабат заработал на незаконном экспорте фосфатов $167,8 млн. Объем поставок составил 1,4 млн тонн. Для сравнения: экспорт железной руды в 2014 году составил 2,1 млн тонн, что позволило Рабату заработать $234 млн.

В декабре 2016 года Суд ЕС осудил экономическую активность Марокко в Западной Сахаре, не признав её суверенитет на оккупированных территориях. Вышло отдельное постановление суда, в котором говорилось о недопустимости поставок в Евросоюз товаров из зоны западносахарского конфликта.