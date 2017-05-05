В Подмосковье от клещей пострадали около 540 человек
Ногинск, Московская область, 5 мая, 2017, 14:36 — ИА Регнум. На территориях всех 53 муниципальных образований Московской области зарегистрировано 537 случаев присасывания клещей, в том числе к
детям — 163, сообщили в областном Роспотребнадзоре.
Наибольшее количество случаев присасывания клещей среди населения зарегистрировано в муниципальных районах: Раменский (45 случаев), Орехово-Зуевский (32 случая), Балашихинский (32 случая), Ногинский (29 случаев), а также в городских округах Орехово-Зуево (25 случаев) и Жуковский (23 случая).
За аналогичный период 2016 г. на территории Московской области был зарегистрирован 651 случай присасывания клещей, в том числе к детям — 165.
По состоянию на 4 мая против клещевого энцефалита вакцинированы 1609 человек, в том числе детей — 315.
Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в муниципальных образованиях не зарегистрировано.
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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 15 мая Роспотребнадзором организована работа Всероссийской горячей линии по профилактике клещевого вирусного энцефалита.