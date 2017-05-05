Ставрополь, 5 мая, 2017, 14:36 — ИА Регнум. В Ставропольском крае восстановили еще один разрушенный памятник войны. На этот раз речь идет о мемориальном комплексе воинской славы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Региональное отделение Общероссийского народного фронта Мемориал воинской славы в Пятигорске

Памятник расположен в центре Аллеи Славы Комсомольского парка и является центральным мемориальным комплексом воинской славы в парке. Это красивая композиция. Стелы выполнены из красного гранита. На нем бронзовыми буквами обозначены имена жителей Пятигорска — 24 Героев Советского Союза и шести полных кавалеров Ордена Солдатской Славы — участников Великой Отечественной войны.

Как сообщили в горадминистрации, памятник пришел в упадок в текущем году: местная молодежь использовала комплекс в качестве трамплина для скейтбордов и велосипедов. В результате стелы покосились и разбились, ступени раскололись, надписи стерлись и выцвели.

Ветераны стали жаловаться в общественные организации на состояние памятника. Две недели назад активисты обратились в горадминистрацию, после чего памятник восстановили городские власти.

Как рассказал начальник Управления капитального строительства Самсон Демирчян, памятник внесен в муниципальный реестр. На ремонт мемориала затратили 180 тысяч рублей средств спонсоров. На эти средства заменили разбитую плитку, обновили стелы, очистили керамогранит и ступени, восстановили потускневшие надписи и отремонтировали ступени.

Погода не позволила завершить малярные работы у входа в музей, который тоже входит в мемориальный комплекс Комсомольского парка, но до конца этой рабочей недели власти обещают всю работу завершить.

«И все же ежегодного планового наведения лоска мемориалу явно не достаточно. Здесь нужен капитальный ремонт: уйти от вентилируемого фасада, выполнить полную облицовку гранитом всех входящих в комплекс конструкций, проработать систему гидроизоляции и вентиляции музея, обеспечить качественное видеонаблюдение и т. д», — рассказал Демирчян.

На эти цели потребуется порядка 12 млн рублей, которые город будет просить в бюджетах другого уровня. Для этого памятники пытаются включить в региональные и федеральные программы.

В станице Ессентукской Предгорного района состоялось открытие мемориала труженикам тыла и детям войны, а также «Дерева Памяти», сообщили 5 мая в региональном управлении Следственного комитета. Участниками церемонии открытия стало руководство следственного отдела, ветераны, представители администрации Предгорного района, школьники, а также все желающие.

К началу мая в Кисловодске был восстановлен другой мемориал, разрушенный вандалами. Памятник красногвардейским партизанам, погибшим в годы гражданской войны, восстановили в районе замка Коварства и Любви силами активистов. Монумент был установлен после гибели партизанов Федора Вашкевича и Николая Катыхина.

Также ИА REGNUM сообщало о восстановлении мест воинских захоронений, которые проводят общественники в рамках акции «Чистая Память». Работы проводятся на кладбищах города Ставрополя.

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Всего в 2017 год на восстановление и ремонт памятников времен Великой Отечественной войны затрачено свыше 30 млн рублей. Они должны быть приведены в порядок ко Дню Победы 9 мая.