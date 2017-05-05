Ярославль, 5 мая, 2017, 14:30 — ИА Регнум. В Ярославле на территории у концертно-зрелищного центра «Миллениум» начал работать военно-полевой кинотеатр. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в КЗЦ «Миллениум».

Яркзц.рф Военно-полевой кинотеатр в Ярославле

В солдатской палатке, рассчитанной на 70 мест, все желающие могут бесплатно посмотреть документальные военные фильмы из цикла «Великая Отечественная война». Документальные картины показывают на раритетном узкопленочном кинопроекторе «Украина». В цикл входит 18 фильмов: «Битва за Москву», «Партизаны: война в тылу врага», «На Восток»,

«Война в Арктике», «Оборона Сталинграда» и другие. В день устраивают по 3 сеанса, а зрителей кормят солдатской кашей и горячим чаем. Администраторы театра одеты в военную форму тех лет.

«Хоть наш кинозал и рассчитан на 70 мест, но на последнем сеансе было 120 человек. Люди даже из соседнего города приехали — пришлось дополнительные места организовывать. Среди зрителей много молодежи, некоторые люди пришли один раз, а потом приходили на другие сеансы», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела кино КЗЦ «Миллениум» Людмила Ипатова.

Кинотеатр закончит свою работу 9 мая тремя сеансами на которых покажут три документальных фильма — «Битва за Берлин», «Последнее сражение войны», «Неизвестный солдат».