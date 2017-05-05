Москва, 5 мая, 2017, 14:29 — ИА Регнум. В Москве за последние два дня состоялось 64 стихийных народных схода жильцов старых пятиэтажек, которые выступают за принятие закона о реновации и расширение программы. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщил источник в правоохранительных органах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пятиэтажный дом

По предварительным данным, в мероприятиях, проходивших в Измайлово, Зюзино, Тушино, Таганском и ряду других районов, приняли участие около 6 тыс. человек.

«Люди, не обнаружив себя в перечне домов для голосования по включению в проект программы реновации, решились выйти на улицу, чтобы потребовать от властей исправления ошибок», — говорится в сообщении.

Большинство пришедших на акции людей уверены, что их дома не соответствуют современным стандартам комфорта.

«Жители Измайлово, Тушино, Зюзино, Сокольников, Таганского и Южнопортового района, а также многих других, намерены, если понадобится, акциями протеста добиваться расширения программы реновации», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 февраля 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным о программе сноса хрущевок. Законопроект, позволяющий проводить масштабные изменения облика столицы, прошел первое чтение в Госдуме. Планируется снести порядка 25 млн кв. м устаревшего жилья, переселив 1,6 млн человек.

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