Улан-Удэ, 5 мая, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Первому заместителю министра природных ресурсов Бурятии Александру Лбову пролили арест до 2 июля 2017 года.

Richard Bistrong Камера СИЗО

Советский районный суд города Улан-Удэ 4 мая рассмотрел ходатайство следователя об избрании в отношении Лбова меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, в своем ходатайстве следователь просил принять во внимание характер и степень общественной опасности преступления, в совершении которого обвиняется Лбов. Также обращалось внимание на то, что чиновник до сих пор является заместителем главы Минприроды Бурятии и поэтому, находясь на свободе, может оказать воздействие на свидетелей и других участников уголовного судопроизводства, «предпринять меры к сокрытию, уничтожению и фальсификации служебных документов, имеющих значение для уголовного дела».

В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия. В отношении Лбова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия до 2 июля 2017 года.

Напомним, 14 марта СМИ Бурятии распространили информацию о задержании замглавы министерства природных ресурсов региона Александра Лбова. По предварительной информации, в офисе чиновника провели обыск.

«Информ Полис online», ссылаясь на собственный источник, тогда сообщил, что «одной из причин задержания Лбова могло стать нецелевое использование средств ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы».

Справка: Александр Лбов родился 30 сентября 1972 года в городе Улан-Удэ. В 1995 году окончил Томский государственный университет с присвоением квалификации геолог. В 2006 году прошел переподготовку в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. С 1995 по октябрь 2000 года работал ведущим специалистом, заместителем начальника отдела экологического контроля Государственного комитета Бурятии по природопользованию и охране окружающей среды. С ноября 2000 по октябрь 2002 года являлся заместителем начальника отдела контроля в сфере природопользования и охраны окружающей среды комитета природных ресурсов по региону.

С ноября 2002 по декабрь 2004 года — начальник отдела государственной экологической экспертизы Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Бурятии, республиканского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. С января 2005 по декабрь 2008 года — заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Бурятии. 11 декабря 2008 года был назначен на должность первого заместителя министра природных ресурсов региона.