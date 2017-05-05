Москва, 5 мая, 2017, 14:17 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин по итогам IV медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» дал поручение правительству РФ рассмотреть вопрос об установлении 5 декабря Дня волонтера.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Также глава государства поручил рассмотреть вопрос о проведении в России Года гражданской активности и волонтерства.

Правительство России совместно с администрацией президента согласно поручению Путина представят предложения по созданию единого федерального интернет-ресурса для освещения деятельности волонтеров.

Поручения должны быть исполнены к 1 августа. Ответственным за выполнение поручений назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение учредить в РФ День волонтера. Идея правильная, отметил глава государства, уточнив, что около 7% населения РФ участвуют в волонтерском движении, а где-то 15% — так или иначе принимают участие в общественных мероприятиях.

Журналист и волонтер из Воронежской области в ходе Медиафорума обратилась к президенту с просьбой организовать единый информационный сайт, посвященный деятельности волонтеров, сделать следующий год Годом волонтера и гражданской активности, а также «закрепить на национальном уровне праздник День волонтера».